Orange Is the New Black 6: tutto ciò che sappiamo riguardo alla nuova stagione Data di rilascio, cast, spoiler e altre curiosità

In attesa di Orange Is the New Black 6

Prima dell’uscita della quarta stagione, Netflix aveva deciso di rinnovare Orange Is the New Black fino alla settima stagione, quindi il fatto di avere una sesta stagione non si può definire come una sorpresa per il pubblico.

“Attenzione agli spoiler per quanto riguarda la serie Orange Is The New Black e OZ.”

L’episodio finale della quinta stagione – vi ricordate la sommossa durata 3 giorni? – ha visto 10 delle più famose prigioniere di Litchfield, tra cui Alex, Piper e Nicky, uscire dal bunker di Frieda che era stato appena scoperto dagli agenti del CERT. Nel frattempo, il resto dei detenuti di Litchfield erano stati caricati su un autobus diretto verso nuove prigioni. Ricorda vagamente il finale della serie OZ, l’ultima scena per la precisione.

Tornando a parlare di Orange, a differenza della quinta stagione, i dettagli della sesta sono stati tenuti sotto cassaforte da Netflix, tranne qualche informazione.

Quando uscirà Orange Is The New Black 6?

La produzione della sesta stagione di Orange Is The New Black è stata apparentemente registrata verso la metà di febbraio e questo fatto è emerso grazie alle protagoniste dello show che hanno condiviso alcune foto dal dietro le quinte via Twitter.

Le quattro stagioni precedenti di Orange Is The New Black sono state tutte rilasciate tra il 6 giugno e il 17 giugno negli anni precedenti, ma Netflix deve ancora confermare una data di rilascio per la sesta stagione, quindi sarà difficile ipotizzare un’uscita per giugno 2018.

Quindi, vi è la possibilità che la sesta stagione avrà una data di rilascio simile alla prima stagione (che uscì l’11 luglio del 2013). Ovviamente questa è solo un’ipotesi e purtroppo non è stata confermata nessuna data fino ad ora.

Il cast di Orange is The New Black 6?

La quinta stagione di Orange Is The New Black non ha mostrato molti colpi di scena come la quarta, in cui la detenuta Poussey morì per mano di una guardia. Per fortuna nel finale di stagione c’ha pensato Piscatella (Brad William Henke) a risollevare la situazione. Il collega Humphrey (Michael Torpey) è rimasto ucciso, non da Daya (Dascha Polanco) che lo spara a una gamba, ma da Kukudio (Emily Althaus).

Nella sesta stagione probabilmente rivedremmo le seguenti detenute: Frieda (Dale Soules), Suzanne (Uzo Aduba), Cindy (Adrienne C Moore), Taystee (Danielle Brooks), Red (Kate Mulgrew), Piper (Taylor Schilling), Alex (Laura Prepon), Nicky, Gloria ( Selenis Leyva) e Blanca (Laura Gomez).

Difficilmente ci sarà Daya. L’attrice ha purtroppo smorzato le attese dicendo a USA Today: “Daya è da sola, ha appena commesso un crimine e ovviamente sarà punita, potreste non vederla mai più”.

Sarà difficile quindi rivedere Daya ma non Flaca (Jackie Cruz) e Maritza (Diane Guerrero) che sono state caricate su autobus diversi, Maria (Jessica Pimentel) che ha contribuito a liberare le guardie catturate durante la rivolta (dopo aver tradito Gloria) e Lorna (Yael Stone) che si è arresa alle guardie perché incinta.

Tornerà sicuramente Caputo (Nick Sandow) e Linda (Beth Dover), quest’ultima che è ancora prigioniera dopo il tentativo fallito di convincere le guardie circa la sua identità. Emery ha confermato che tornerà come Rick Hopper.

Parlando di volti nuovi, la star Rebecca Knox sarà la nuova detenuta Tina Swope, che è stata descritta come una protagonista minacciosa dalla stessa attrice. “Sa quello che vuole e farà tutto il necessario per raggiungere i suoi obiettivi”, ha detto Knox a Seat42F.

Gli spoiler di Orange Is The New Black 6

Il creatore dello show Jenji Kohan è d’accordo nel descrivere la trama della sesta stagione come “fan fiction”.

“Avevamo perso molti sceneggiatori originali”, ha aggiunto il co-produttore Tara Herrmann. “Non è stata colpa di nessuno, era solo una nuova dinamica: le persone erano affezionate ai personaggi come spettatori, non come creatori di essi”.

Adrienne C Moore crede che questa sesta stagione di Orange Is The New Black sarà diversa, descrivendola a The Hollywood Reporter come “un incredibile lifting” per la serie tv.

Anche Danielle Brooks, che interpreta Taystee, ha detto che la sesta stagione sarà “diversa” in seguito agli eventi che abbiamo visto nel finale della quinta stagione.

“Vedremo tutte le ragazze mentre cercano di capire come uscire da questa tana del coniglio che hanno creato. Chi è fedele a chi? Chi saprà restare in piedi senza l’aiuto di nessuno? Chi è la più motivata per uscire di prigione? Chi mente e chi dice la verità? Tutte queste domande troveranno una risposta nella sesta stagione di Orange Is The New Black.

Netflix deve ancora pubblicare una sinossi ufficiale per la sesta stagione, ma immaginiamo che verrà rilasciata insieme al trailer ufficiale.

Il trailer di Orange Is The New Black 6 quando uscirà?

Abbiamo potuto vedere qualcosa per quanto riguarda la quinta stagione nel mese di aprile 2017, ma ad Aprile 2018 non ci sono state notizie in merito, quindi supponiamo che Netflix rilascerà qualcosa nel mese di giugno 2018. Restate sintonizzati su Wonder Channel per scoprire tutte le informazioni su Orange is The New Black 6.