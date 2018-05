Trama, cast, trailer e data d’uscita di “City of lies”, il nuovo film con Johnny Depp sugli omicidi di Tupac Shakur e Notorous B.I.G.

È stato rilasciato oggi il trailer di “City of lies”, l’annunciato film sugli omicidi di Tupak Shakur e Notorious B.I.G..

Da fatto di cronaca a best seller

Il film come dicevamo, riprende gli omicidi di di Tupak e Notorious B.I.G. avvenuti rispettiavamente a settembre del 1996 e a marzo del 1997.

I due rapper erano i massimi esponeneti della scena rap della West Coast e della East Coast, e per questo accerrimi rivali. I due morirono in circostanze molto simili (aram da fuoco) e molte furono le ipotesi da parte degli inquirenti.

“City of lies” tratta appunto delle indagini che seguirono i due omicidi ed é tratto dal best seller del Premio Pulitzer Randall Sullivan “LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records’ Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal. City of Lies”.

Cast e trama in breve

Protagonista della pellicola, un ritrovato Johnny Depp qui affiancato dal premio Oscar Forest Whitaker.

Il film racconta dell’infallibile Russell Poole (Depp), detective di Los Angeles e del giornalista Jack Jackson (Whitaker) giunto dinanzi all’ultima possibilità per salvare la propria reputazione professionale.

Poole é come dicevamo é un detective, ormai deluso e amareggiato dal non essere riuscito a risolvere gli omicidi di Tupak e Biggie e sarà proprio Jackson ad aiutarlo a scoprire gli intrighi e le coapirazioni all’interno dello stesso dipartimento di polizia di Los Angeles.

Il trailer

Nel trailer abbiamo già modo di intuire il registro dark del film (e non potrebbe essere altrimenti); Johnny Depp ci appare come un uomo consumato, dal volto segnato e sofferto mentre Whitaker, da sempre attore solido e affidabile, sembra perfettamente a suo agio nei panni del reporter coraggioso. Di sicuro non mancheranno scene d’azione che i vicoli malfamati di L.A. rendono in maniera più che efficace.

Il film, che ricordiamo, é diretto da Brad Furman, uscirà nelle sale americane il 7 settembre ma ancora non vi é alcuna indicazione per quanto riguarda la data di uscita europea.

Vi terremo aggiornati!