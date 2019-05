La superstar britannica vuole rilasciare 14 collaborazioni come parte del progetto No.6 Collaborations Project – un mixtape stravagante (immagino) che uscirà il 12 luglio 2019.

“Prima di firmare nel 2011, ho creato un EP chiamato No.5 Collaborations Project,” spiega il cantante di Shape Of You. “Da allora, ho sempre voluto realizzarne un altro, così ho iniziato il No.6 sul mio portatile quando ero in tour l’anno scorso. Sono un grande fan di tutti gli artisti con cui ho collaborato ed è stato molto divertente realizzare insieme a loro questo progetto discografico”.

“No.6 Collaborations Project sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 luglio. A dire la verità sarà disponibile per il pre-ordine dalla mezzanotte di oggi e la mia canzone con Chance the Rapper e PnB Rock uscirà nello stesso momento.” Naturalmente, Ed si riferisce a “Cross Me“.

La traccia hip-hop era stata annunciata come secondo singolo estratto dal n. 6 Collaborations Project all’inizio di questa settimana. E’ ovviamente il seguito del famoso “I Don’t Care” con Justin Bieber, che ha venduto tantissimo in tutto il mondo. Vedi la tracklist completa del No.6 Collaborations Project qui sotto.

La tracklist di No.6 Collaborations Project sembra piena di canzoni interessanti… provate a indovinare con chi sarà ognuno di questi featuring.

Che ne dite? Quale canzone vi ispira di più?