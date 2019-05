La terza stagione dell’amato e seguitissimo Stranger Things si avvicina e Netflix, per ricordarcelo in grande stile, ha rilasciato un nuovo video in cui si vede il bello e dannato Billy (Dacre Montgomery) passeggiare a bordo piscina sotto gli occhi di diverse bagnanti.

Intitolato “L’estate a Hawkings”, il video dalla durata di 1 minuto e 41 per un un po’ ci fa dimenticare che il personaggio di Billy, subentrato nella seconda stagione, non è stata una figura molto positiva: anzi, aveva fatto di tutto per ostacolare i protagonisti…

Ma sembra tutto un lontano ricordo.

Altra grande protagonista del filmato è la signora Wheeler, mamma di Nancy e Mike, che sembra proprio non essere in grado di togliere gli occhi di dosso dal nostro bad boy…

La scorsa stagione si è conclusa con un grande punto di domanda: ci sarà una storia tra Billy e la signora Wheeler? Immagino che lo scopriremo molto presto.

Il logo della terza stagione di Stranger Things

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netlfix il 4 Luglio. Dopo il trailer rilasciato il 20 marzo i fan hanno subito capito che ci dovremo aspettare una stagione piena di novità e che, probabilmente, toccherà i temi della crescita e dell’amicizia.

Con l’aggiunta di qualche mostro ed effetto speciale…altrimenti non sarebbe Stranger Things!

Fammi sapere cosa pensi di questo nuovo video che trovi qui sopra!