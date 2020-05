Tove Lo ha pubblicato il video di “Sadder Badder Cooler“, una clip animata selvaggia e colorata. Il personaggio del video sembra Uma Thurman di Kill Bill. Va in giro con una katana a tagliare le teste dei ragazzi che non si sono comportati molto bene con lei. Praticamente riprende il messaggio che vuole comunicare il testo del brano.

Tove Lo ha scelto questo venerdì per pubblicare la canzone “Sadder Badder Cooler“. Prodotta da ELVIRA , l’ultima fatica della pop star svedese racconta quello che è il punto di non ritorno in una relazione.

“Festeggi con il ​​tuo amico perché me ne sono andata, ma devi sapere che non tornerò mai più una volta che sarò uscita dalla porta”, canta Tove Lo nel primo verso. “Era tutto basato sul gioco di potere, e io non posso più farlo.” Poi ringrazia il suo ex per aver ispirato la canzone. “Spezzacuori paga le bollette – tu perdi, io vinco.”

“Sadder Badder Cooler” è una delle otto nuove canzoni di Sunshine Kitty (Paw Prints Edition).

“È passato un anno da quando è iniziata l’era di Sunshine Kitty, e anche se ora tutto è fermo, è davvero incredibile ascoltare tutte le canzoni di cui sono così orgogliosa”, spiega Tove. “Fino a quando non potrò fare di nuovo un tour per promuovere questo album, spero che tutti i miei fan continueranno a ballare le mie canzoni da casa”.

“Elvira Anderfjärd e io abbiamo scritto Sadder Badder Cooler dopo aver approfondito il modo in cui ogni tipo di relazione tossica fa soffrire ogni parte di te, ma ti dà anche potere se la abbandoni”, rivela. “Rompere con qualcuno che è sempre stato cattivo con te porta un sentimento che è un mix di tristezza, rabbia e grande sollievo.”

E tu che ne pensi di Sadder Badder Cooler? Anche tu hai affrontato una relazione che ti ha rovinato la vita?

Leggi il testo in lingua originale di Saddler Badder Cooler

[Ritornello]

I’m sadder, I’m badder, I’m cooler, yeah

I’m sadder, I’m badder, I’m cooler, yeah

Than I was when I met you

Than I was when I met you, oh yeah (Yeah)

I’m sadder, I’m badder, I’m cooler, yeah (Yeah)

[Verso 1]

You toast your friends ‘cause I left

But you know I’m never coming back in

Once I walk out the door

Screw our loose ends in this war

It was all about the power play, babe

And I can’t do it no more

[Pre-Ritornello]

Heartbreak pays bills

You lose, I win

[Ritornello]

I’m sadder, I’m badder, I’m cooler, yeah

I’m sadder, I’m badder, I’m cooler, yeah

Than I was when I met you (Sadder, badder, cooler)

Than I was when I met you, oh yeah (Yeah)

I’m sadder (Sadder, badder, cooler), I’m badder

I’m cooler, yeah (Yeah)

[Verso 2]

Love a good cry in the night

Oh, this sad girl life, just do it for me

Come to my pity party

Done with my pride, I don’t mind

I just wanna be dramatic tonight

And make this song about me

[Pre-Ritornello]

Heartbreak pays bills

You lose, I win

[Ritornello]

I’m sadder, I’m badder, I’m cooler, yeah

I’m sadder, I’m badder, I’m cooler, yeah

Than I was when I met you (Sadder, badder, cooler)

Than I was when I met you, oh yeah (Yeah)

I’m sadder (Sadder, badder, cooler), I’m badder

I’m cooler, yeah (Yeah)

[Post-Ritornello]

Ooh (Sadder, badder, cooler)

Why am I cooler than you? (Yeah)

Ooh (Sadder, badder, cooler)

Why am I cooler than you? (Yeah)

(I’m sadder, I’m badder) Ooh (Sadder, badder, cooler)

Why am I cooler than you? (Yeah)

(I’m sadder, I’m badder) Ooh (Sadder, badder, cooler)

Why am I cooler than you? (Yeah)

[Outro]

Sadder, badder, cooler

Yeah

Sadder, badder, cooler

Yeah, yeah