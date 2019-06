Preparati a essere terrorizzato al minimo scricchiolio di pavimento della tua casa, perché Paranormal Activity 7 è ufficialmente in produzione.

E sì, nonostante il sesto film si intitoli The Last Chapter.

In Italia stavolta ci hanno indovinato con il titolo, nel bel paese di solito storpiano i titoli originali ma in questo caso ci abbiamo visto giusto.

Il sesto capitolo da noi si intitola: Paranormal Activity – Dimensione Fantasma.

Come facciamo ad essere sicuri dell’uscita del 7° Paranormal Activity?

L’annuncio del 7° capitolo della saga horror è stato fatto su CineEurope.

Il presidente e amministratore delegato Jim Gianopulos ha rivelato che la Paramount sta lavorando al nuovo film della serie.

“Stiamo collaborando con il produttore horror Jason Blum per portare una nuova puntata di Paranormal Activity”, ha detto al pubblico.

Il film è attualmente in fase di sviluppo, ma non ha ancora un titolo o una data di rilascio.

E’ effettivamente il settimo film della serie Paranormal Activity oppure no?

Paranormal Activity 7 sarà tecnicamente l’ottavo film del franchise anche se lo spin-off The Marked Ones – in Italia meglio conosciuto come Il Segnato – non viene considerato come uno dei film principali.

L’evento CineEurope ha presentato altri film?

Oltre a Paranormal Activity 7, il CineEurope ci ha mostrato anche Top Gun: Maverick e Sonic The Hedgehog.

Top Gun: Maverick doveva uscire quest’anno, ma è stato posticipato al 26 giugno 2020. A quanto pare, il tempo extra darà ai registi l’opportunità di elaborare sequenze di volo con nuove tecnologie e aerei.

Anche Sonic The Hedgehog è stato posticipato in seguito alle critiche dei fan che hanno visto il primo trailer ufficiale. A maggio, il regista Jeff Fowler ha rivelato che il film sarà rimandato di tre mesi così da permettere allo staff di migliorare il film.