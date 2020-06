Da un po’ di tempo si vocifera di uno spin-off della serie tv American Horror Story e a quanto pare la cosa sta per concretizzarsi per davvero! La notizia viene infatti ufficializzata da FX, piattaforma streaming dedicata di Hulu che parla dell’arrivo di American Horror Stories.

Sì, hai letto bene, il titolo della serie spin-off è American Horror Stories, un nome che fa storcere un po’ il naso ai fan, essendo troppo simile al titolo della serie tv madre e che potrebbe quindi creare non pochi problemi. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa tratterà questa serie spin-off.

Di cosa parlerà lo spin-off di American Horror Story?

Per il momento non si sa molto della trama della serie spin-off, ma la cosa certa è che si tratterà di una serie antologica con ogni puntata a sé stante, quindi senza alcun collegamento narrativo e temporale con la puntata successiva, o precedente.

Ovviamente si tratterà di storie a tema horror, ma non sappiamo se si concentreranno su un tema unico oppure no. Potrebbe in qualche modo seguire i temi delle varie stagioni di American Horror Story? Potrebbe essere, ma per il momento restano soltanto supposizioni. Ci toccherà aspettare per avere altre notizie al riguardo.

Cosa si sa invece del cast di questa serie spin-off? Ancora niente nemmeno riguardo a questo aspetto, ma l’ipotesi più accreditata è che si richiamino all’ordine attori già seguiti e amati nella serie tv madre. Non è comunque una cosa da dare per certa, così come la possibile data di uscita. Considerando che la prossima stagione di American Horror Story dovrebbe arrivare per il 2021, per lo spin-off dovremo attendere come minimo il 2022.

Non resta che aspettare di avere news riguardo ad American Horror Stories, intanto facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento qui sotto, alla fine dell’articolo.