Per “I Love My Radio” arriva questa settimana la cover del brano di Lucio Battisti “Una donna per amico” eseguita da Eros Ramazzotti.

L’inizio di una nuova settimana significa il rilascio di una nuova cover per il progetto “I Love My Radio”. Per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico italiano, infatti, le radio si sono unite per creare una playlist di 45 brani -una per ogni anno- con l’inserimento di dieci cover inedite.

Dopo quella di “Mare Mare” eseguita da Elisa, “Quando” realizzata da Marco Mengoni e “La donna cannone” interpretata da Gianna Nannini, in rotazione questa settimana entra “Una donna per amico”cantata da Eros Ramazzotti.

Il brano di Lucio Battisti va a celebrare l’annata del 1978 e dà il nome anche al 13esimo album del cantante, che divenne il quarto disco più venduto in Italia quell’anno. Dedicata a una cara amica di Mogol, che firmò il pezzo, “Una donna per amico” è ancora oggi a distanza di 42 anni dalla sua uscita un vero classico del repertorio di Battisti. Una canzone che vuole sfidare i pregiudizi e raccontare il rapporto di amicizia tra un uomo e una donna.

“Per festeggiare i 45 anni delle radio italiane ho scelto un grandissimo artista, per me uno dei più grandi di sempre: Lucio Battisti. Spero di aver onorato in pieno questo grande maestro”

Con queste parole Eros Ramazzotti annuncia l’uscita della cover, della quale possiamo ascoltare di seguito un breve estratto.

I LOVE MY RADIO



Da oggi, solo in radio, potrete ascoltare #UnaDonnaPerAmico, brano del 1978 di #LucioBattisti, interpretata da @RamazzottiEros



Fino al 31 luglio potete votare la canzone della vostra vita su https://t.co/9apK1CG7Kp

Nelle prossime settimane sarà rilasciato il duetto di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri su “Perdere l’Amore” e altre cinque cover inedite interpretate da Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Biagio Antonacci e i Negramaro. In attesa di poterle ascoltare, vi ricordo che fino al 31 Luglio sarà possibile votare QUI la propria canzone preferita tra quelle inserite nella playlist.

Quale sarà il brano più amato dal pubblico?