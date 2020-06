Sono passati ormai 30 anni da quando Michael Keaton vestiva i panni di Batman nel film di Tim Burton che lo ha consacrato alla fama e all’amore dei fan. La grande notizia è che Keaton tornerà ad interpretare il ruolo di Batman nel film The Flash e che quindi potremo rivedere lo storico personaggio.

E’ bene però sottolineare che non è in cantiere nessun altro film sul super eroe della notte, se non quello di Matt Reeves, che però avrà come protagonista Robert Pattinson. Michael Keaton quindi non sarà il protagonista di questa pellicola, ma solo una piccola parte nel film su The Flash inserito nel DC Extended Universe, che prevede la presenza di altri super eroi.

Sapremo accontentarci!

Michael Keaton di nuovo Batman

Nei giorni scorsi si vociferava di una sorpresa nel film The Flash, e pare che si trattasse proprio della presenza di Keaton nei panni di Batman. L’attore, che oggi ha 68 anni è già in trattativa con la Warner Bros cosa che ci fa credere che l’accordo sia praticamente fatto. Una vera gioia per tutti i fan che non potevano desiderare di più.

La domanda che forse accomuna tutti noi è quella di chiedersi in che modo questo Batman vada ad incontrarsi con il film con protagonista Pattinson. La risposta è che il Batman di Keaton non andrà in alcun modo a inficiare il personaggio di Pattinson.

Una delle ipotesi, infatti, è quella di pensare a questo film di The Flash come il diretto seguito di Batman Returns, e che la trama sia ispirata a Flashpoint, fumetto di Geoff John’s e Andy Kubert.

Per il momento però, niente è certo, e pare che per rivedere Michael Keaton nei panni di Batman dovremo aspettare ancora moltissimo tempo. Il film The Flash, infatti, è programmato per il 2022, e speriamo che la data non slitti ulteriormente in avanti.

E tu cosa ne pensi? Faccelo sapere lasciando un commento qui sotto.