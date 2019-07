Non è ancora nota una probabile data italiana , ma non vediamo l’ora che questa commedia arrivi fino a noi!

Tutte le certezze del ragazzo crollano quando scopre di essere innamorato di una ragazza ebrea, che fa vacillare tutto quello in cui ha creduto fino ad allora. Una commedia anti-odio, che usa l’amore e l’ironia per far comprendere temi profondi e importanti.

A vestire i panni di Adolf Hitler troviamo il regista di Jojo Rabbit Taika Waititi , molto amato per il suo Thor: Ragnarok e il prossimo molto atteso Thor: Love and Thunder .

Una commedia con protagonista Adolf Hitler , come è Jojo Rabbit , è già di per sé sorprendente; se poi lo storico dittatore rappresenta l’unico amico (immaginario) di un ragazzo, allora la storia diventa divertente al solo pensiero.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.