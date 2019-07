Quentin Tarantino sconvolge i fan con le sue dichiarazioni su un probabile Kill Bill 3. Sono bastate poche parole, dette durante un’intervista radiofonica dove presentava il suo ultimo film “C’era una volta… a Hollywood” per far trepidare tutti i fan sparsi per il mondo.

Lo sappiamo, Tarantino è abituato a farci tremare, con o senza reale motivo, ma bisogna ammettere che questa volta le sue parole sembrano davvero serie e ponderate:

Uma e io ne abbiamo parlato recentemente [del seguito di Kill Bill]. Se devo dire la verità ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana e ho pensato che sia il momento di andare un po’ oltre con quell’idea. Se mai ci sarà un seguito da qualche mio film quello sarà sicuramente un terzo Kill Bill.

Che sia questo il progetto per il suo fantomatico “decimo film“, quello che concluderà (forse) la sua carriera da regista?

Il cast di Kill Bill 3… secondo i fan

Inutile dire che una tale notizia ha messo in moto subito le menti folli (quasi quanto quella del loro beniamino) di tutti i fan di Kill Bill.

Per molti la scelta della protagonista di Kill Bill 3 è già cosa fatta, visto il recente successo della giovane attrice Maya Hawke, figlia di Uma Thurman, nel ruolo di Robin in Stranger Things.

Maya sarebbe quindi, sempre secondo i fan, la figlia di Beatrix, pronta a sfidarsi con la figlia di Vernita Green fino all’ultimo sangue.

Bisogna ammetterlo: l’idea non sarebbe niente male!

Kill Bill 3 si farà?

Fermo restando che, l’ipotesi di un Kill Bill 3 è stato soltanto accennato dalle parole del regista Quentin Tarantino, bisogna ammettere che, nel caso, il titolo potrebbe essere diverso.

In Kill Bill (sia 1 che 2) Beatrix è in cerca di vendetta, e il suo unico pensiero è quello di uccidere Bill (come dice appunto il titolo). Ma, ora che Bill è ormai morto, ha ancora senso parlare di “Kill Bill”?

Ad ogni modo a noi non dispiacerebbe una continuazione della storia di Kill Bill. Speriamo che questa volta Quentin tenga la parola, e ci faccia sapere quanto prima altri dettagli a riguardo.