Non è stato rivelata la data esatta, ma Lana Del Rey ha confermato che il suo nuovo album è in arrivo per il mese di agosto 2019. Mancano quindi pochissimi giorni all’arrivo di “Norman Fucking Rockwell” un titolo che non passa inosservato.

L’ultimo album presentato da Lana Del Rey risale all’estate del 2017 (Lust for life), sono passati quindi due lunghi anni, e speriamo quindi che l’attesa sia valsa la pena.

“Norman Fucking Rockwell” di Lana Del Rey

Dell’album “Norman Fucking Rockwell” si parla ormai da davvero tanto tempo. La prima volta che fu annunciato, era il settembre del 2018. Dopo diversi mesi e l’uscita dei singoli “Mariners Apartment Complex” e “Venice Bitch”, ora finalmente è il momento di godersi tutto il disco!

Quel po’ che sappiamo riguardo al nuovo album, e al significato del nome “Norman Fucking Rockwell” lo ha rivelato la stessa Lana:

La title track si chiama “Norman Fucking Rockwell” e racconta di un tipo che è un artista davvero geniale ma pensa di fare schifo, lui lo sa e non smetterà di parlarne. Ho avuto spesso a che fare con questi tipi creativi e non fanno altro che andare avanti a parlare di se stessi, ed io penso “sì, sì”. Ma c’è anche un po’ di merito in tutto questo. Loro sono così bravi. La title track mi piace così tanto che mi sono detta: ok, voglio assolutamente chiamare l’album così.

Ad ogni modo, l’arrivo del nuovo album è alle porte. Ad assicurarcelo è stata Lana Del Rey in uno dei suoi ultimi live.

Aspettiamo dunque fiduciosi agosto, e l’album “Norman Fucking Rockwell“!