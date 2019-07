Il nome Makoto Shinkai è sinonimo di qualità d’animazione. Un nome, una garanzia per il mondo degli anime giapponesi.

In vista dell’uscita del suo nuovo film, Weathering with you, il regista ha detto di sentirsi certo che se questo avrà successo, lo dovrà principalmente a Your Name (2016), considerato un vero e proprio capolavoro dell’animazione nipponica.

Shinkai è autore di diversi numeri di film che hanno avuto un grande successo: tra gli altri, 5 cm al secondo e Il giardino delle parole lo hanno fatto conoscere come un regista visionario e talentuoso. Sicuramente però, l’opera più conosciuta di Makoto Shinkai alla quale deve tutto il suo recente successo è Your Name, disponibile anche su Netflix.

Il Poster del capolavoro di Makoto Shinkai Your Name

Il nuovo film di Makoto Shinkai, Tenki no ko: Weathering with You, è nelle sale giapponesi dal 19 Luglio 2019. Noi italiani per vederlo dovremo aspettare ancora un po’: il nuovo film di Shinkai sarà nelle sale infatti solo il 14, 15, 16 Ottobre di quest’anno.

In una recente intervista, Shinkai ha menzionato come il successo di Your Name abbia portato il film a nuovi tipi di pubblico, e questo lo abbia esposto a più critiche rispetto a prima. E’ stato proprio questo a far esitare il regista giapponese dal realizzare Weathering With You, in quanto non era certo di voler creare un film che poi sarebbe stato altamente criticato, proprio come il suo ultimo lavoro.

Shinkai ha però deciso di buttarsi ugualmente, scegliendo di vedere le critiche come qualcosa di positivo. Esattamente come è successo con Your Name, le critiche da parte dei fan sono poi diventate vera e propria energia e passione che Shinkai si è ritrovato a seguire come scrittore.

Rilasciato da poco in Giappone, Tenki no Ko: Weathering With You è realizzato da CoMix Wave Films.

Masayoshi Tanaka ritorna da Your Name per disegnare i personaggi, Atsushi Tamura sarà il direttore dell’animazione mentre Hiroshi Takiguchi sarà l’art director.

Il film vede come doppiatori Kotaro Daigo, che dà la voce a Hodaka Morishima e Nana Mori come Hina Amano. Insieme a loro parteciperanno Tsubasa Honda, Shun Oguri, Sakura Kiryuu, Sei Hiraizumi, Yuki Kaji e Chieko Baisho, ma i loro ruoli non sono ancora stati specificati.

Trama di Weathering with you

Da Weathering with You, il nuovo film di Makoto Shinkai

Lo studente delle superiori Hodaka lascia la sua casa su un’isola isolata e si trasferisce a Tokyo, ma si ritrova immediatamente al verde. Vive i suoi giorni in isolamento, ma finalmente trova un lavoro come scrittore per una losca rivista sull’occulto.

Dopo aver iniziato il suo lavoro, il tempo diventa piovoso giorno dopo giorno. In un angolo della città affollata e frenetica, Hodaka incontra una ragazza di nome Hina. Costretta dalle circostanze, Hina e il fratello minore vivono insieme, ma hanno una vita allegra e da strapazzo. Hina ha anche un potere: quello di fermare la pioggia e schiarire il cielo.