Al San Diego Comic Con di quest’anno ci sono state davvero tante novità in tema Arrow-verse. Il panel si è tenuto lo scorso sabato 20 Luglio e ha dato ai fan un assaggio di quel che aspetta loro quest’autunno con il ritorno di Arrow con la sua ultima stagione, The Flash, DC Legends of Tomorrow, Supergirl e la nuovissima Batwoman.

Dei tre show più “vecchi” sono stati svelati i trailer delle prossime stagioni. Arrow e The Flash accoglieranno nuovi personaggi, mentre Supergirl vestire una tuta completamente nuova!

Melissa Benoist indosserà nuovamente i panni di Supergirl nella quinta stagione

Arrow

Arrow – Trailer della stagione finale

Per Arrow, il primo show firmato Dc Comics, ci prospetta l’ultima stagione.

Il trailer è un bellissimo omaggio a tutte quelle persone che Oliver Queen ha amato e perso nel corso degli anni. La clip offre inoltre uno sguardo ai volti familiari che il giustiziere incontrerà nell’ultima stagione, mentre adempierà a ciò che il Monitor (LaMonica Garrett) si aspetta da lui per salvare il multiverso dalla crisi che si profila.

Una piccola curiosità: uno degli ultimi 10 episodi sarà diretto da Katie Cassidy (Laurel Lance). Sarà la sua prima esperienza dietro la macchina da presa.

L’ultima stagione andrà in onda a partire dal 15 Ottobre 2019.

The Flash

The Flash – Teaser della stagione 6

Il principale avversario di Barry Allen nella sesta stagione avrà il volto di Sendhil Ramamurthy, famoso per i suoi ruoli in Heroes, Beauty and The Beast e Covert Affairs.

Interpreterà il Dott. Ramsey Rosso, villain meglio conosciuto come “Bloodwork“, medico brillante ed esperto di oncologia ematologica, introdotto nei fumetti a partire dal 2017.

Rosso è un ex collega di Caitlin (Danielle Panabaker), alla quale si riunisce dopo un avvenimento inaspettato. Tuttavia, il loro vecchio rapporto è rapidamente compromesso quando il desiderio del dottore di sfidare le leggi della natura lo conduce su un sentiero oscuro che lo trasforma nel nemico più inquietante che il Team Flash abbia mai affrontato.

La premiere di The Flash è prevista per l’8 Ottobre di quest’anno.

Supergirl

Supergirl – Teaser della stagione 5

La serie ambientata a National City ha annunciato due aggiunte al cast regolare: Julie Gonzalo (Veronica Mars) e Staz Nair (Il Trono di Spade). Entrambi faranno il loro debutto nel primo episodio. La prima interpreterà Andrea Rojas, una donna d’affari erede di un impero tecnologico che diventerà la nuova direttrice di CatCo.

Il secondo sarà invece William Dey, cinico reporter che guarda dall’alto in basso l’onestà sincera di Kara (Melissa Benoist), Dey non è interessato a farsi degli amici, quanto piuttosto a ottenere la prossima storia.

La stagione 5 di Supergirl debutterà il 6 Ottobre 2019, insieme alla nuova serie Batwoman, che vedrà come protagonista Ruby Rose.

Emozionati per l’arrivo delle nuove stagione delle serie TV Arrow-verse? Fatemi sapere nei commenti!