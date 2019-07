Quando l’ispirazione arriva, arriva. Sebbene non avesse intenzione di rilasciare nuova musica Alessia Cara ha sorpreso i suoi fan con un annuncio tramite i suoi profili social.

“Mi è preso all’improvviso il virus della scrittura e ho realizzato un EP. Si chiama “This Summer” e rilascerò una nuova traccia ogni due settimane circa, fino alla sua data di rilascio. La prima canzone si intitola “Ready”

Un progetto che racconterà storie e situazioni che la giovane cantante ha vissuto in questi mesi estivi –come si deduce dal titolo– ma non solo.

Il primo singolo rilasciato è “Ready”, scritto interamente da Alessia che racconta di come non voglia restare intrappolata in una relazione nel momento in cui la persona che si ritrova accanto non è chiaramente pronta a impegnarsi.

Mi hai messo in questo casino, chi mi tirerà fuori? Perchè mi stai buttando giù se hai ancora delle cose da capire? Non sei pronto per me Vai a stabilizzare questo peso nel cuore finchè non sarai libero Finchè non sarai pronto

La copertina del singolo raffigura due ambienti quasi in contrasto tra loro: lo scorcio di un semplice edificio e un muro di fiori incorniciato da una serie di palme.

Copertina del singolo “Ready”

In risposta a una domanda di una fan Cara fa sapere che tutte le foto che vedremo sono state realizzate proprio da lei, durante la settimana in cui ha realizzato l’EP, e che la scelta di utilizzare e catturare principalmente il colore rosa deriva dalla sua volontà di rappresentare con questo colore la sua estate.

La cantante è attualmente in tour con Shawn Mendes ma insieme all’annuncio legato alla nuova musica in uscita ha sorpreso i fan americani con nuove date che la vedranno in viaggio durante i mesi autunnali, ma questa volta da sola.

Alessia Cara vincitrice di un Grammy

In attesa di notizie legate all’EP “This Summer” che potrebbe uscire nel mese di Settembre, ci possiamo già godere un’anteprima ascoltando il singolo “Ready“, disponibile su tutte le piattaforme.

Testo “Ready”

[Verse 1]

I think it’s safe to say that you will always change

New colours day-to-day; my friend, you are a hurricane

The look on your face, all the things you say

Send me to outer space; my friend, you test my patience

[Pre-Chorus]

Don’t you just push me out now

You got me into this mess, who’s gonna get me out?

Why are you pulling me down

If you got things to figure out?

[Chorus]

Oh, you’re not ready for, ready for, ready for, ready for me

Oh, you’re not ready for, ready for, ready for, ready for me, yeah

Go steady your, your heavy heart until you’re free

Until you’re ready for, ready for, ready for, ready for me

Until you’re ready, ready for me



[Verse 2]

Why do I care so much about you, boy? You know I do

I think a million thoughts, but only half get through to you

You start a million fires just to see what they can do

But then you freeze up like winter season in June

I wanna climb into your mind and turn on all the lights

Read all your secrets, see if you wonder about mine

We’re just kids tryin’ to understand the world

You’re still only a boy who’s scared of a good girl

[Chorus]

Oh, you’re not ready for, ready for, ready for, ready for me

Oh, you’re not ready for, ready for, ready for, ready for me (Oh, no)

Go steady your, your heavy heart until you’re free

Until you’re ready for, ready for, ready for, ready for me

Until you’re ready, ready for me

[Bridge]

I won’t be waiting for you to come around, to come around

I won’t be waiting for you, but I’ll be around, I’ll be around

[Pre-Chorus]

Don’t you just push me out now

You got me into this mess, who’s gonna get me out?

Why are you pulling me down

If you got things to figure out?

[Chorus]

Oh, you’re not ready for, ready for, ready for, ready for me

(Ready for me, no, no, no)

Oh, you’re not ready for, ready for, ready for, ready for me

(Ready for me, no, no, no)

Go steady your (Steady your), your heavy heart (Heavy heart)

Until you’re free

Until you’re ready for, ready for, ready for, ready for me

Until you’re ready, ready for me

Traduzione “Pronto”

[Verso 1]

Posso dire con certezza che tu avresti sempre voluto cambiare

Nuovi colori giorno dopo giorno, amico mio, tu sei un uragano

La tua espressione sul viso, tutte le cose che dici

Mi mandano nello spazio profondo, amico mio, tu metti alla prova la mia pazienza

[Pre-Ritornello]

Non mandarmi via ora

Tu mi hai messo in questo casino, chi mi tirerà fuori ora?

Perchè mi stai buttando giù

Se hai ancora delle cose da capire?

[Ritornello]

Oh, tu non sei pronto per, pronto per, pronto per, pronto per me

Oh tu non sei pronto per, pronto per, pronto per , pronto per me yeah

Vai a stabilizzare questo peso nel tuo cuore finchè non sarai libero

Finchè non sei pronto per, pronto per, pronto per, pronto per me

Finchè non sei pronto per, pronto per me

[Verso 2]

Perchè mi interesso così tanto a te, ragazzo? Lo sai che lo faccio

Ho un milione di pensieri, ma solo la metà ti raggiungono

Tu accendi milioni di fiamme solo per vedere cosa possono fare

Ma poi ti congeli come la stagione invernale a Giugno

Voglio arrampicarmi nella tua mente e accendere tutte le luci

Leggere tutti i tuoi secreti, vedere se ti interroghi suoi miei

Siamo solo dei bambini che provano a capire il mondo

Tu sei solo un ragazzo che ha paura di una brava ragazza

[Ritornello]

Oh, tu non sei pronto per, pronto per, pronto per, pronto per me

Oh tu non sei pronto per, pronto per, pronto per , pronto per me yeah

Vai a stabilizzare questo peso nel tuo cuore finchè non sarai libero

Finchè non sei pronto per, pronto per, pronto per, pronto per me

Finchè non sei pronto per, pronto per me

[Bridge]

Non aspetterò che tu ti faccia vivo, ti faccia vivo

Non ti aspetterò, ma sarò in giro, sarò in giro

[Pre-Ritornello]

Non mandarmi via ora

Tu mi hai messo in questo casino, chi mi tirerà fuori ora?

Perchè mi stai buttando giù

Se hai ancora delle cose da capire?

[Ritornello]

Oh, tu non sei pronto per, pronto per, pronto per, pronto per me

Oh tu non sei pronto per, pronto per, pronto per , pronto per me (pronto per me oh no)

Vai (vai) a stabilizzare questo peso (questo peso) nel tuo cuore finchè non sarai libero

Finchè non sei pronto per, pronto per, pronto per, pronto per me

Finchè non sei pronto per, pronto per me