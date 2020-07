La notizia è arrivata la scorsa notte, per noi, perchè entrambi i protagonisti hanno condiviso la loro gioia sugli accounti Instagram: la cantante Demi Lovato si sposerà con il fortunato attore Max Ehrich. I due hanno espresso la loro contezza e le emozioni attraverso post molto romantici strappalacrime.

La notizia è stata inaspettata quanto meravigliosa, a seguito anche degli anni davvero difficili che ha vissuto la cantante Demi Lovato, che solo recentemente si è detta sentirsi più tranquilla finalmente consapevole della sua serenità.

Queste le bellissime parole che ha condiviso la cantante sui social:

When I was a little girl, my birth dad always called me his “little partner” – something that might’ve sounded strange without his southern cowboy like accent. To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I’m officially going to be someone else’s partner.

@maxehrich – I knew I loved you the moment I met you. It was something I can’t describe to anyone who hasn’t experienced it firsthand but luckily you did too.. I’ve never felt so unconditionally loved by someone in my life (other than my parents) flaws and all. You never pressure me to be anything other than myself. And you make me want to be the best version of myself. I’m honored to accept your hand in marriage. I love you more than a caption could express but I’m ecstatic to start a family and life with you. I love you forever my baby. My partner. Here’s to our future!!!!