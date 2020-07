Jason Derulo, la star statunitense di “Savage Love” pubblica un’altra canzone dal titolo “Take You Dancing”, un nuovo invito a danzare sulle note di un brano coinvolgente destinato a spopolare su TikTok.

La canzone ha un ritmo uptempo, veloce e vivace, che attrae l’attenzione e farà ballare molti suoi fan con una danza sensuale e liberatoria. Ad accompagnare la canzone c’è un video tutorial per TikTok con le mosse giuste da utilizzare per imitare l’artista sul proprio account. Il testo di “Take You Dancing” parla di un amore per una donna attraente che il protagonista invita a ballare, per poi vivere insieme un’esperienza unica sulle note di una musica danzante.

Derulo grazie al singolo uscito all’inizio di quest’anno, “Savage Love” ha raggiunto la classifica delle Top 100 Songs di Rolling Stone, ed ora con questo nuovo brano si candida per un’altra hit mondiale!

Testo di “Take You Dancing”

[Intro]

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Jason Derulo



[Verse 1]

Pull up, skrrt-skrrt on your body

Performin’ just on my ‘Rari

You’re too frank, need a ticket

I bet you taste expensive

Pullin’ up, up, up all the leader

If you keepin’ up, you’s a keep up

Tequila and vodka

Girl, you might be a problem



[Pre-Chorus]

Run away, run away, run away, run away, I know that I should

But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now

You can see it in my eyes

That I wanna take you down right now if I could

So I hope you know what I mean when I say



[Chorus]

Let me take you dancin’

Two-step to the bedroom

We don’t need no dance flow

Let me see your best move

Anythin’ could happen

Ever since I met you

No need to imagine

Baby all I’m asking

Is let me take you dancing



[Post-Chorus]

Like da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da



[Verse 2]

Pull up, skrrt-skrrt on your body

There’s just us two in this party

That Louis, that Prada

Looks so much better off ya

Turn me up, up, up, be my waitress

Know we not in love, so let’s make it

Tequila and vodka

Girl, you might be a problem



[Pre-Chorus]

Run away, run away, run away, run away, I know that I should (Know that I should)

But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now

You can see it in my eyes

That I wanna take you down right now if I could

So I hope you know what I mean when I say



[Chorus]

Let me take you dancin’

Two-step to the bedroom

We don’t need no dance flow

Let me see your best move

Anythin’ could happen

Ever since I met you

No need to imagine

Baby all I’m asking

Is let me take you dancing



[Post-Chorus]

Like da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da (If you know what I mean)

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da



[Chorus]

Let me take you dancin’

Two-step to the bedroom

We don’t need no dance flow

Let me see your best move

Anythin’ could happen

Ever since I met you

No need to imagine

Baby all I’m asking

Is let me take you dancing



[Post-Chorus]

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da (Oh baby)

Da-da-da-da-da-da (Oh baby)

Da-da-da-da-da-da (If you know what I mean)

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da (All night)

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da (Dancin’)

Traduzione di “Take You Dancing”

[Intro]

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Jason Derulo

[Strofa 1]

Tirati su, skrrt-skrrt sul tuo corpo

Mi esibisco solo sulla mia Rari

Sei troppo franco, hai bisogno di un biglietto

Scommetto che hai un sapore costoso

Tirando su, su, su tutto il capo

Se continui, sei un passo avanti

Tequila e Vodka

Ragazza, potresti essere un problema

[Pre-Ritornello]

Scappa, scappa, scappa, scappa, so che dovrei

Ma il mio cuore vuole restare, voglio restare, voglio restare, voglio restare adesso

Puoi vederlo nei miei occhi

Che voglio buttarti giù adesso se potessi

Quindi spero che tu sappia cosa intendo quando dico

[Ritornello]

Lascia che ti porti a ballare

Due passi per la camera da letto

Non abbiamo bisogno di alcun flusso di danza

Fammi vedere la tua mossa migliore

Tutto potrebbe succedere

Da quando ti ho incontrato

Non c’è bisogno di immaginare

Piccola, tutto quello che chiedo

Lascia che ti porti a ballare

[Post-Ritornello]

Come da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

[Strofa 2]

Tirati su, skrrt-skrrt sul tuo corpo

Siamo solo noi due in questa festa

Quel Louis, quel Prada

Ti sta molto meglio

Alzami, su, su, sii la mia cameriera

Sappi che non ci innamoriamo, quindi facciamolo

Tequila e Vodka

Ragazza, potresti essere un problema

[Pre-Ritornello]

Scappa, scappa, scappa, scappa, so che dovrei (so che dovrei)

Ma il mio cuore vuole restare, voglio restare, voglio restare, voglio restare adesso

Puoi vederlo nei miei occhi

Che voglio buttarti giù adesso se potessi

Quindi spero che tu sappia cosa intendo quando dico

[Ritornello]

Lascia che ti porti a ballare

Due passi per la camera da letto

Non abbiamo bisogno di alcun flusso di danza

Fammi vedere la tua mossa migliore

Tutto potrebbe succedere

Da quando ti ho incontrato

Non c’è bisogno di immaginare

Piccola, tutto quello che chiedo

Lascia che ti porti a ballare

[Post-Ritornello]

Come da-da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da (Se sai cosa intendo)

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da

[Ritornello]

Lascia che ti porti a ballare

Due passi per la camera da letto

Non abbiamo bisogno di alcun flusso di danza

Fammi vedere la tua mossa migliore

Tutto potrebbe succedere

Da quando ti ho incontrato

Non c’è bisogno di immaginare

Piccola, tutto quello che chiedo

Lascia che ti porti a ballare

[Post-Ritornello]

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da (Oh piccola)

Da-da-da-da-da-da (Oh piccola)

Da-da-da-da-da-da (Se sai cosa intendo)

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da (Tutta la notte)

Da-da-da-da-da-da

Da-da-da-da-da-da (Balla)