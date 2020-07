Se ti piacciono i survival thriller Monos – Un gioco da ragazzi è il film che fa per te, e tra non molto sarà disponibile nelle sale cinematografiche. Oggi è stato pubblicato il trailer ufficiale, che ti lascerà davvero senza parole.

Il film, diretto dal regista Alejandro Landes, è stato definito “ipnotico” dal più conosciuto collega Guillermo Del Toro, che vede in Landes “la nuova e potente voce del cinema“. Devo dire che, già dai primi secondi del trailer la sensazione è proprio quella di trovarsi davanti a qualcosa di ben fatto e soprattutto… una storia davvero inquietante.

La trama di Monos – Un gioco da ragazzi

Il film parla di un gruppo di ragazzi impegnati in quello che, a prima vista sembra un’avventura da campo estivo, dove corrono, si allenano giocano nel bel mezzo della giungla dell’America Latina. Si viene a scoprire però che il gruppo di giovani è in realtà impegnato in una delicata missione: deve proteggere una donna, chiamata semplicemente “la Dottoressa” e condurla in un posto misterioso.

Quando la Dottoressa scompare, la situazione diventa davvero tragica, e il gruppo di ragazzi si ritrova impegnato in una vera e propria lotta alla sopravvivenza, dove tutti sembrano essere contro tutti gli altri.

Il trailer, che ti mostriamo in cima all’articolo, regala immagini davvero suggestive, con tagli e inquadrature particolarmente sinistre e inquietanti. La tensione si respira in ogni scena, e ci prepara ad un survival thriller che, a prima vista, sembra promettere davvero bene.

Monos – Un gioco da ragazzi sembra ricordare un po’ le tematiche affrontate nel grande classico della letteratura “Il Signore delle Mosche“, dove un gruppo di ragazzi deve trovare il modo di sopravvivere in un’ambientazione difficile, cercando di instaurare ruoli di potere e obbedienza. Cosa ci regalerà il finale?

Tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire al tua.