Sono passati 10 anni dalla nascita degli One Direction, ecco come i componenti della band hanno celebrato l’anniversario.

Il 23 Luglio 2010 cinque giovani ragazzi, dai 16 ai 18 anni, si presentarono ai provini dell’edizione inglese di X Factor come solisti ma ricevettero tutti un responso negativo. Solo poche ore più tardi venne proposto loro di partecipare al talent come band e il resto è storia.

Sto parlando di Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik che hanno dato vita alla boyband degli One Direction. Un successo planetario straordinario che li ha portati in soli cinque anni a vendere più di 50 milioni di dischi, a riempiere gli stadi -compreso quello di San Siro– e a battere innumerevoli record.

Nel Marzo del 2015 venne annunciata la decisione di Zayn Malik di abbandonare definitivamente la band per darsi alla carriera da solista. Styles, Tomlinson, Payne e Horan proseguirono, pubblicando l’album “Made In The AM” e portando a termine un tour mondiale, prima di ufficializzare la volontà di mettere in pausa gli One Direction.

Negli ultimi cinque anni tutti i componenti hanno intrapreso strade differenti, senza pero’ lasciare mai la musica. Anche grazie a un fandom fedele come il loro, i ragazzi hanno avuto la possibilità di continuare il loro successo anche da singoli, cosa che non accade spesso. Il più delle volte da una band emerge un solo componente in grado di mantere alta l’attenzione su di sé e sul proprio percorso artistico. Non è questo il caso.

L‘anniversario della formazione della band, e dell’inizio delle loro carriere, viene celebrato annualmente dai fan e dagli ex componenti ma inevitabilmente i 10 anni portano a festeggiamenti e considerazioni differenti.

“Quando ho inviato questo messaggio a mio padre esattamente 10 anni fa non avevo idea in cosa ci stessimo infilando”, scrive Liam Payne, allegando la foto del messaggio, un semplice “Sono in una boyband”.

“Oggi è una giornata davvero emozionante, ho passato la mattina riguardando vecchie performance e vecchie interviste. Quello che abbiamo realizzato insieme è stato incredibile, non passa giorno senza che io non pensi a quanto sia stato fantastico” scrive Louis Tomlinson. “Rappresenta una grossa fetta delle nostre vite e sempre lo farà. Così tanti ricordi indelebili che abbiamo condiviso insieme”, aggiunge Niall Horan. “Ho avuto il piacere di incontrare e lavorare con le persone più incredibili e ho acquisito delle amicizie che so custodirò per il resto della mia vita. Sarò per sempre grato, non riesco a credere che siano già passati 10 anni”, queste le parole di Harry Styles.

Tutti e quattro non hanno mancato di ringraziare le fan per il loro supporto e ognuno di loro ha sottolineato quanto sia stato grandioso condividere questa esperienza l’uno con l’altro.

Neanche a dirlo i post social hanno raggiunto milioni di interazioni a dimostrazione di quanto le persone siano ancora affezionate a loro. L’account ufficiale degli One Direction ha condiviso alcune playlist e un video che celebra i momenti migliori vissuti nei cinque anni di attività della band.

One Direction Best Of