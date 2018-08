Un’attesa lunga ben 5 anni, quella che i fan della cantante canadese Avril Lavigne hanno dovuto sopportare prima della grande notizia, appresa direttamente dal profilo social dell’artista. L’uscita del nuovo album infatti è stata ufficializzata dalle foto di backstage dello shooting della cover. Il 2018 segnerà dunque il suo ritorno con quello che i fan hanno battezzato #AL6, ovvero il suo attesissimo sesto album.

Il periodo di pausa

Una lontananza dai riflettori e dallo studio di registrazione, a tratti forzata. La malattia di Lyme, contratta dalla cantante, l’ha inevitabilmente costretta ad una lunga cura. Ma adesso il peggio è passato, e sia l’artista che i fan, non possono che gioirne.

Curiosità sul Videoclip

Meta scelta per girare il videoclip del nuovo singolo? L’Islanda! Proprio in questi giorni Avril si trova lì per le riprese. Tra le ambientazioni, pare ci sia una caverna e le famose spiagge nere. A girare il video, Elliot Lester, regista cinematografico e televisivo britannico, noto soprattutto per la regia del film Blitz. In alcune riprese, la cantante è affiancata da una controfigura, l’attrice Olivia Cannizzo.

Ancora un pò di attesa dunque prima di poter sentire la cantante, e la curiosità cresce sempre più. Avril stessa ha rivelato ad alcuni fan che il titolo verrà rivelato tra 2-3 settimane e nell’attesa, preparare i fazzolettini, poiché con alte probabilità il nuovo singolo sarà una ballata. Dai piccoli frame apparsi ad anticipare l’uscita del disco inoltre, vediamo la cantante davanti un green screen con indosso un lungo abito bianco, il quale inevitabilmente richiama alla mente e al cuore, le atmosfere di “When you’re gone”, un brivido lungo la schiena.

La cover dell’album

Ma ritornando alla cover dell’album. Il fotografo che ha realizzato gli scatti è David Needleman, che ha già immortalato i volti di moltissimi cantanti: da John Legend a Sam Hunt, da Ricky Martin a Nicki Minaj per citarne alcuni. Per quanto riguarda trucco e parrucco invece, il makeup è stato curato da Gabriel “Gabe” Panduro, amico fidato dell’artista, mentre l’acconciatura è opera di Lauren Bates, hair stylist che aveva già curato le chiome di Avril per le foto della nuova linea di Abbey Dawn. Per quest’occasione Avril aveva delle treccine impreziosite da charmes.

Contando i giorni giorni che rimangono prima dell’uscita del disco, non ci resta che attendere ascoltando le vecchie canzoni, sempre amatissime e apprezzate da cuore e orecchie. Buon ascolto!