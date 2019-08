Ma quanto è stata impegnata Charli XCX nel 2019? Ve lo dico subito… tantissimo!

La 27enne rilascerà il suo terzo album il mese prossimo. Nel frattempo, la cantante che sta provando a salvare la musica pop, ci ha regalato una hit dopo l’altra. Ci sono state collaborazioni con Lizzo, BTS, Brooke Candy e Christine And The Queens per citarne solo alcune, nonché una cover emozionante di un singolo delle Spice Girls. La scorsa settimana si è unita a Sky Ferreira in “Cross You Out”. Oggi (23 agosto), non ha scelto di starsene tranquilla a casa in compagnia di qualche serie tv. Anzi, in una serie tv ci è entrata sul serio. Ha creato una canzone dal titolo “Miss U” per la colonna sonora della terza stagione di Tredici.

In Miss U, Charli offre un’esplorazione inaspettatamente candida e dolorosa di una relazione.

“Ti amo. È ovvio, ma le persone possono cambiare. Ci siamo ammaccati. Abbiamo lasciato alcune cose in sospeso, e ora siamo due persone”, canta la diva di 1999 nella canzone Miss U.

“Chi ha ucciso Bryce Walker?” … è questo il dilemma della terza stagione di Tredici!

Il significato di Miss U

Miss U affronta la caduta di una relazione ma riconosce anche il legame che c’è stato tra la coppia e nonostante i malumori, ci sarà sempre uno spazio nel cuore di entrambi per le cose belle vissute in quella storia d’amore. Si adatta perfettamente con le tematiche trattate nel dramma di Netflix prodotto da Selena Gomez e probabilmente, verrà pubblicato anche come singolo ufficiale.

Ti è piaciuto Miss U? Secondo te ci sta bene nella colonna sonora di Tredici? Scrivilo nei commenti. Qui sotto trovi il testo in lingua originale e la sua traduzione in lingua italiana.

Il testo di Miss U

[Verso 1]

I love you

It’s obvious, but people can change

We got bruised

We left things undecided and now we’re two people

We’re standing in the city rain

But we’re brand new

We turn our backs and walk away

[Pre-Ritornello]

Even though we’re through

I’m always here for you

I know you feel it too

I’m telling you the truth

[Ritornello]

Some nights‚ I go back there

Right back where we used to love

Think I messed up somewhere

Don’t know what I keep running from

Don’t know what I keep running from

Don’t know why I keep running

Don’t know why I keep running

[Verso 2]

So far

I’m on the other side of the globe

With new friends

With someone else asleep in the sheets

But I got you‚ yeah

Locked up in a part of my brain

Forever‚ yeah

I can’t forget my memories, no

[Pre-Ritornello]

Even though we’re through

I’m always here for you

I know you feel it too

I’m telling you the truth

[Ritornello]

Some nights, I go back there

Right back where we used to love

Think I messed up somewhere

Don’t know what I keep running from

Don’t know what I keep running from

Don’t know why I keep running

Don’t know why I keep running

[Ponte]

Sometimes‚ I miss you when I’m all alone

And even though we both moved on

Sometimes I play your favourite song

I play it on and on

And I, I miss you when I’m all alone

And even though we both moved on

Sometimes I play your favourite song

I play it on and on and on

[Conclusione]

Don’t know what I keep running from

(All I know, all I know)

Don’t know what I keep running from

(All I know‚ all I know)

Don’t know why I keep running (I miss you)

Don’t know what I keep running from

(I miss you, I miss you, I miss you)

(I miss you, I miss you, I miss you)

Don’t know what I keep running from

(I miss you, I miss you, I miss you)

Don’t know why I keep running

(I miss you, I miss you, I miss you)

Don’t know why I keep running

Traduzione del testo di Miss U in lingua italiana

Ti amo

È ovvio, ma le persone possono cambiare

Ci siamo fatti male

Abbiamo lasciato alcune cose in sospeso e ora siamo due persone

Che si trovano sotto la pioggia della città

Ma siamo nuovi di zecca

Giriamo le spalle e andiamo via

Anche se ci siamo lasciati

sono sempre qui per te

So che provi la stessa cosa

Ti sto dicendo la verità

Certe sere torno lì

Nel posto che ci piaceva tanto a entrambi

Penso di aver sbagliato qualcosa

Non so cosa mi fa continuare a correre (o “scappare”)

Non so cosa mi fa continuare a correre

Non so perché continuo a correre (o “scappare”)

Non so perché continuo a correre

Davvero lontano

Mi trovo dall’altra parte del mondo

Con nuovi amici

Con un’altra sotto le coperte

Ma ci sei tu, si

Racchiusa in una parte del mio cervello

Per sempre, si

Non riesco a dimenticare quei ricordi, no

Anche se ci siamo lasciati

sono sempre qui per te

So che provi la stessa cosa

Ti sto dicendo la verità

Certe sere torno lì

Nel posto che ci piaceva tanto a entrambi

Penso di aver sbagliato qualcosa

Non so cosa mi fa continuare a correre (o “scappare”)

Non so cosa mi fa continuare a correre

Non so perché continuo a correre (o “scappare”)

Non so perché continuo a correre

A volte, mi manchi quando mi trovo solo

E anche se abbiamo una vita diversa

A volte ascolto la tua canzone preferita

La ascolto senza sosta

E mi manchi quando sono solo

E anche se abbiamo una vita diversa

A volte ascolto la tua canzone preferita

La ascolto senza sosta

Non so cosa mi fa continuare a correre

(Tutto quello che so, tutto quello che so)

Non so cosa mi fa continuare a correre

(Tutto quello che so, tutto quello che so)

Non so perché continuo a correre (mi manchi)

Non so cosa mi fa continuare a correre

(Mi manchi, mi manchi, mi manchi)

(Mi manchi, mi manchi, mi manchi)

Non so cosa mi fa continuare a correre

(Mi manchi, mi manchi, mi manchi)

Non so perché continuo a correre

(Mi manchi, mi manchi, mi manchi)

Non so perché continuo a correre