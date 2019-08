Il 20 Agosto ha festeggiato 27 anni e oltre a ringraziare pubblicamente per gli auguri ricevuti, Demi Lovato ha voluto condividere con i suoi fan una novità relativa alla sua carriera.

Sono trascorsi nove anni dalla sua ultima apparizione in un film – l’ultima sua esperienza sul set risale al 2010 con Camp Rock 2: The Final Jam– ma ora la cantante è pronta a tornare a recitare e lo farà in una commedia di Will Ferrell che verrà rilasciata su Netflix.

È stato proprio quest’ultimo a ufficializzare la notizia attraverso un video che è servito sia ad augurarle buon compleanno sia ad annunciare la sua partecipazione al film che si intitolerà “Eurovision”.

🎂 Happy Birthday #DemiLovato !!! 🎂 Famous baker and star of Netflix's Eurovision, Will Ferrell, made you a cake. pic.twitter.com/l7qPdCO5pX — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) August 21, 2019

Il titolo fa riferimento alla reale competizione canora che si tiene ogni anno e che vedrà Demi interpretare il ruolo di Katiana, una cantante proveniente dall’Islanda.

Nel cast, oltre a Will Ferrell e Demi Lovato, ci saranno anche Rachel McAdams e Dan Stevens.

Non è un caso che Demi abbia deciso di passare il compleanno in Inghilterra, le riprese sono infatti attualmente in atto proprio lì.

La cantante ne ha approfittato per dare il suo supporto alla collega e amica Ariana Grande assistendo a uno dei concerti sold out tenutesi all’02 Arena di Londra per poi festeggiare insieme a lei e al loro manager Scooter Braun, spegnendo le candeline alla mezzanotte del 20.

Se il ritorno alla recitazione rappresenta una grossa novità per Demi, sembra che anche sul fronte della musica potrebbero esserci presto delle notizie.

In risposta agli auguri di uno dei produttori principali dello scorso album, Tell Me You Love Me, la cantante ha risposto così:

“Abbiamo un fuoco che sta per arrivare MOLTO PRESTO. Non vedo l’ora di continuare questo viaggio insieme”.

Sembra quindi che ci siano buone probabilità per della nuova musica in arrivo, nonostante alcuni mesi fa proprio in risposta a una domanda di una fan Demi aveva detto di voler prendersi tutto il tempo possibile per creare il nuovo progetto.

Staremo a vedere cosa avrà in serbo per noi nei mesi a venire.