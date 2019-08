Non tutte le favole hanno un lieto fine. Ne sanno qualcosa Sam Claflin, la star di “Io prima di te” (Me Before You), e Laura Haddock, marito e moglie ormai da 6 anni, che hanno annunciato la decisione di separarsi questo lunedì.

A dare l’annuncio lo stesso Claflin sul proprio profilo instagram, attraverso una storia:

“Laura and I have decided to legally separate. We will move forward with nothing but love, friendship and a deep respect for one another, whilst we continue to raise our family together.”

Ha poi continuato dichiarando:

“We won’t be commenting on this further. Thank you in advance for your support and respecting our privacy at this time. Both of us x.”

“Non commenteremo ulteriormente. Grazie in anticipo per il vostro supporto e per rispettare la nostra privacy in questo momento. Un bacio da entrambi.”