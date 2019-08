Martin Freeman ha recentemente parlato della possibilità di una nuova stagione della serie BBC ‘Sherlock‘, che parla delle avventure del detective più famoso della storia – interpretato da niente poco di meno che Benedict Cumberbatch – raccontate però in chiave più moderna.

Gli ultimi episodi della serie sono andati in onda ormai nel gennaio 2017 e Freeman, famoso per il suo ruolo di John Watson, ha rivelato che le possibilità del ritorno della serie con una quinta stagione sono, seppur da non escludere, “poche e distanti”.

In un intervista con Collider, Freeman ha descritto lo show come “un enorme, enorme successo mondiale, oltre qualsiasi cosa avremmo mai potuto immaginare”. Ha poi detto che i produttori Steven Moffat e Mark Gatiss dovrebbero pensare a qualcosa di veramente speciale per far sì che la serie possa tornare.

“Se davvero è qualcosa di speciale, qualcosa di davvero corposo e interessante, allora credo che saremmo tutti aperti a un possibile ritorno. Lo show è percepito come un vero e proprio evento, quindi se ne faremo di più, dovrà soddisfare le aspettative. Non potremmo tornare con qualcosa che non è abbastanza bello. Deve essere davvero, davvero speciale. Era quel tipo di show.” Martin Freeman su un possibile ritorno di Sherlock BBC

Martin Freeman ha poi continuato su quelli che potrebbero essere gli aspetti negativi di un ritorno della serie con la sua ormai quinta stagione:

“Il punto è che le aspettative sono molto alte. C’è un determinato aspetto della serie che i fan costruiscono al di fuori dello show e interpretano a loro modo – cosa che è completamente giusto che facciano, finché però realizziamo che è questo ciò che sta succedendo.”

Sherlock Holmes e John Watson

Se la quinta stagione davvero si farà, a sentire le parole dell’interprete del Dr. Watson questo non avverrà molto presto.

Moffat e Gatiss avevano infatti già annunciato che dopo la quarta stagione ci sarebbe stata una lunga pausa, in quanto non avevano intenzione di tornare troppo in fretta. Scelta dovuta principalmente agli impegni dei due attori in primo luogo, ma anche perché Sherlock e il suo caro John Watson non hanno limiti di età, anzi, potrebbero tornare anche con 60, 70 anni.

D’altronde, Benedict è attualmente impegnato a girare il sequel di Doctor Strange, mentre Steven e Mark stanno attualmente lavorando a una nuova serie su Dracula.

A sentire ciò che ha detto Martin, è giusto quindi che i produttori si prendano il loro tempo per la realizzazione di un prodotto che sia davvero speciale e che non deluda.

E a voi piacerebbe una quinta stagione di Sherlock? Fatemi sapere nei commenti!