Domani (24 agosto 2019) è il giorno in cui uscirà il tanto atteso settimo album di Taylor Swift. Stiamo ancora esplorando la tracklist per capirne le potenzialità, e siamo sicuri che molte delle 18 canzoni avranno il successo che meritano. Una delle canzoni (“Soon You’ll Get Better“) è una collaborazione con i Dixie Chicks.

Nel frattempo, vorrei concentrare la mia attenzione su uno dei protagonisti di questo album: “The Man”. In questa traccia la diva di “ME!” assume il ruolo di porta bandiera per il genere femminile.

“Sono così stanca di correre il più velocemente possibile. Mi chiedevo se sarei arrivata prima essendo un uomo. E sono così stufa che vengano di nuovo da me.”

Scritto e prodotto insieme a Joel Little, mette in mostra l’arguzia e la penna potente della 29enne. Con un po’ di fortuna, questo sarà uno dei singoli più ascoltati durante la prossima festa degli innamorati.

Il significato di The Man l’ha spiegato Taylor Swift:

È una specie di esperimento mentale sulla percezione che le persone hanno di noi altri. Nascendo come uomo… “Se avessi fatto tutte le stesse scelte, tutti gli stessi errori, tutti gli stessi risultati, cosa sarebbe successo?”

E tu che ne pensi? Scrivici la tua opinione nello spazio commenti. Ti lasciamo alla traduzione del testo di The Man in lingua italiana.

Traduzione del testo di The Man (in aggiornamento)

Sarei complicata, sarebbe interessante

loro direbbero che sono scesa in campo prima di trovare qualcuno con cui impegnarmi

Sarebbe perfetto per me se ogni conquista che ho fatto mi trasformerebbe più in un capo di quanto lo saresti tu

Sarei un leader impavido

sarei un maschio alfa

quando tutti credono in te

come ci si sente?

sono così stanca di correre, più veloce che posso

chiedendomi se potrei arrivare lì più rapidamente se fossi un uomo

e sono così stanca che loro mi vengano a cercare ancora

perché se fossi un uomo, allora sarei l’uomo

io sarei l’uomo

io sarei l’uomo

loro dicono che ho imbrogliato, mi sono messa al lavoro

loro non avrebbero scosso la testa e si sarebbero chiesti molte cose

questo mi sarei meritato

quello che stavo indossando, se io fossi rude

potrei separarmi dalle mie buone idee e dalle mosse di potere?

e loro mi avrebbero fatto un c*lo così o lasciato giocare i giocatori

sarei soltanto come Leo a Saint Tropez

sono così stanca di correre, più veloce che posso

chiedendomi se potrei arrivare lì più rapidamente se fossi un uomo

e sono così stanca che loro mi vengano a cercare ancora

perché se fossi un uomo, allora sarei l’uomo

io sarei l’uomo

io sarei l’uomo

ti piacerebbe doverti preoccupare di bere e guadagnare soldi?

e di avere donne a pagamento e modelle? ed è così bello se sei cattivo e va bene se ti arrabbi se fossi fuori a sfoggiare i miei soldi sarei una poco di buono, non una ragazza cool

mi dipingerebbero così male

quindi va bene che io sia arrabbiata

sono così stanca di correre, più veloce che posso

chiedendomi se potrei arrivare lì più rapidamente se fossi un uomo (Lo sai)

e io sono così stanca che loro mi vengano a cercare ancora (venendo da me ancora)

perché se fossi un uomo, allora sarei l’uomo (se fossi un uomo), allora sarei l’uomo (allora sarei l’uomo)

e sono stanca di correre più veloce che posso

io sarei l’uomo

io sarei l’uomo

(oh)

Io sarei l’uomo (Yeah)

Sarei l’uomo

(Io sarei l’uomo)

se io fossi un uomo, sarei l’uomo