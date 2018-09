Il ritorno di Freddy!

L’originale Freddy Krueger sta tornando negli Stati Uniti per merito di “The Goldbergs“.

Robert Englund sta affilando nuovamente i suoi artigli.

L’attore che ha interpretato l’originale Freddy Krueger sta per riprendere il suo ruolo in un prossimo episodio, creato per Halloween, della sitcom statunitense “The Goldbergs” della ABC.

Sono passati 15 anni dall’ultima volta di Englund sullo schermo. L’attore ha interpreto Krueger nel film di Wes Craven del 1984, Nightmare on Elm Street, conosciuto in Italia comeNightmare – Dal profondo della notte.

The Goldbergs è una sitcom che celebra la cultura degli anni ’80 e Nightmare ci sta a pennello nello show.

Il profilo Twitter dello spettacolo ha annunciato il ruolo nello show in un Tweet lo scorso venerdì (21 settembre 2018), dicendo:

“L’episodio di Halloween quest’anno sarà un INCUBO.@RobertBEnglundsarà la guest star come l’unico e solo Freddy Krueger!”

L’episodio, intitolato “Nightmare on Elk Avenue“, si concentra su un personaggio adolescente, Adam, che vuole vedere per la prima volta l’iconico film horror.

Secondo quanto riportato daDigital Spy, l’attore aveva detto l’anno scorso che era diventato troppo vecchio per riprendere il ruolo originale, dato che le scene di combattimento richiedono uno sforzo fisico eccessivo.

Per fortuna ha cambiato idea.

