Un brano che è allegria ed ottimismo sin dalle prime note, Qualcosa Cambia è il nuovo singolo di Daniele Silvestri, che sarà in rotazione radiofonica a partire dal 27 settembre 2019.

Con un ritmo allegro e serrato Daniele Silvestri ci presenta quindi la canzone che fa da apertura all’album La Terra Sotto I Piedi, lavoro discografico che si fa carico di parlare dei nostri giorni, con tutte le contraddizioni e le realtà della vita.

Qualcosa Cambia: significato del testo

Il testo di Qualcosa Cambia è uno sprono e un pieno di ottimismo e fiducia per i giovani e le nuove generazioni. Per Daniele Silvestri, non esistono soltanto i ragazzi attaccati ad uno smartphone, ma persone che miglioreranno il mondo.

Nonostante gli ostacoli e la generale sfiducia, verrà superato tutto. Gli ostacoli verrano superati e lasciati alle spalle. La canzone Qualcosa Cambia, nel panorama generale dell’album, appare così come la più ottimista e fiduciosa. Un bellissimo messaggio di speranza.

Qualcosa Cambia – Testo di Daniele Silvestri

Dicevano che non era possibile

e che lo sforzo sarebbe stato inutile

e invece

eccoci qui

Dicevano non è un terreno fertile

non c’è nessuno ormai che ha voglia di resistere

e invece

e invece guardaci

guardaci

Pensavano che fossimo un’ipotesi

un breve guizzo e poi di nuovo pavidi

e forse

e forse un po’ è così

Ma è questo che ci ha reso imprevedibili

sentirci solidi restando liquidi

e infatti adesso

adesso

prova a prenderci

Perché si può vedere

persino in questa nebbia

che a rimanere insieme

magari poi stavolta qualcosa cambia

Qualcosa cambia

Ricordati dei giorni più difficili

fanne tesoro e poi

fanne coriandoli e ridi

lanciandoli

Ritorneranno come è logico gli ostacoli

saranno altissimi inamovibili

e invece questo è il bello

gli andremo in contro

e cresceremo scavalcandoli

scavalcandoli

superandoli

Perché si può vedere

persino in questa gabbia

che a rimanere insieme

magari poi stavolta qualcosa cambia

Qualcosa cambia

Qualcosa cambia

Una musica nuova, una strada pulita

l’Europa sognata, la Siria guarita

un popolo onesto, le navi nei porti

la scuola diffusa. i processi più corti

una generazione che corregga la rotta

la fiducia che torna, la speranza risorta

la lingua dei segni, spiegata ai bambini

noi due che riusciamo davvero a restare vicini

Qualcosa cambia

e se non cambia ancora

cambierà

Impara a a non guardare solo l’emergenza

vedrai che in lontananza

il cielo è rosa

Qualcosa cambia