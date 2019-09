Mandy Moore, star della serie TV di grande successo NBC This is us, ha rilasciato dopo 10 anni la sua prima canzone originale, dal titolo “When I Wasn’t Watching“, disponibile dal 17 Settembre scorso.

C’è stato un tempo – circa agli inizi degli anni duemila – in cui la carriera di cantante e attrice di Mandy Moore andavano praticamente di pari passo. Con il tempo il suo talento si è fatto sempre più profondo e i suoi album hanno dimostrato una cantante sofisticata e interessata alla lunga storia del pop, cosa per la quale le viene mai dato abbastanza credito.

Il debutto cinematografico della Moore risale al 2001, quando prese parte a film Pretty Princess – accanto ad Anne Hathaway – e, successivamente, I passi dell’amore (A Walk to Remember), pellicola tratta dal romanzo di Nicholas Sparks in cui recitava al fianco di Shane West.

Più recentemente, Mandy Moore ha prestato la sua voce a Rapunzel nell’omonimo film Disney (2010), durante il quale ha cantato e dimostrato anche di saper doppiare, insieme al compagno di avventure Zachary Levy. Nel family drama This is us ha prodotto la cover di una canzone di Linda Ronstadt, che fa ora parte della soundtrack dello show.

In This is us, Mandy Moore interpreta Rebecca Pearson al fianco dell’attore Milo Ventimiglia.

Purtroppo però sono passati dieci, lunghi anni dal suo sesto e ultimo album, “Amanda Leigh“, uscito nel 2009.

“When I Wasn’t Watching” è stato scritto in collaborazione con Mike Viola, il frontman (e marito) Dawes, Taylor Goldsmith, Jason Boesel, l’ex batterista Rilo Kiley, Bright Eyes, e la band di Conor Oberst.

Il nuovo album arriverà nel 2020. Contenti di questa notizia? Fatemi sapere nei commenti!

Qui sopra puoi trovare il video ufficiale, mentre sotto trovi testo e traduzione.

Significato di “When I Wasn’t Watching”, Mandy Moore

Nella canzone, la Moore riflette – con un ritmo che ricorda l’energia e un po’ di amarezza di Stevie Nicks — su cosa sia diventata mentre non dava troppa attenzione a sè stessa: mentre quindi, per citare il titolo, non stava guardando.

“My favorite version of me disappeared/ Through longer days and shorter years / So where was I when this was going down?/ Assumed the world would come around.” Traduzione: “La versione preferita di me stessa è sparita/ Attraverso giorni più lunghi e anni più corti/ Quindi io dov’ero mentre mi buttavo giù?/ Ho immaginato che il mondo venisse ad aiutarmi.”

Testo di “When I Wasn’t Watching”, Mandy Moore

Where was I when this was going down?

Maybe sleeping in, maybe outta town?

I spent my whole life waiting patiently

Convinced it all would come to me

My favorite version of me disappeared

Through longer days and shorter years

So, where was I when this was going down?

Assumed the world would come around

To who we are

When nobody’s lookin’

When nobody’s lookin’

What I became

When I wasn’t watching

When I wasn’t watching

A little lost, a little rough

I asked myself: “Have you had enough?”

How do I start to retrace the steps

I haven’t even taken yet?

The fear of what I’m facing in the mirror

Stops me cold and leaves me here

A little lost, a little rough

The lack of answers all led up

To who we are

When nobody’s lookin’

When nobody’s lookin

What I became

When I wasn’t watching

When I wasn’t watching

Who we are

When nobody’s lookin’

When nobody’s lookin

What I became

When I wasn’t watching

When I wasn’t watching

When I wasn’t watching

When I wasn’t watching

Traduzione di “When I Wasn’t Watching”, Mandy Moore

Dov’ero quando tutto questo stava precipitando?

Forse stavo dormendo, forse ero fuori città?

Ho passato tutta la vita ad aspettare pazientemente

Convinta che tutto sarebbe arrivato

La versione preferita di me stessa è scomparsa

Attraverso giorni più lunghi e anni più brevi

Quindi, dov’ero quando tutto questo stava precipitando?

Presumendo che il mondo avrebbe cambiato idea

Su chi siamo

Quando nessuno sta guardando

Quando nessuno sta guardando

Quello che sono diventata

Quando non stavo guardando

Quando non stavo guardando

Un po’ persa, un po’ dura

Mi sono chiesta: “Ne hai avuto abbastanza?”

Come posso iniziare a ripercorrere i passaggi

Che non ho ancora ancora preso?

La paura di ciò che sto affrontando allo specchio

Mi ferma e mi lascia qui

Un po’ persa, un po’ dura

La mancanza di risposte ha portato

A chi siamo

Quando nessuno sta guardando

Quando nessuno sta guardando

Quello che sono diventata

Quando non stavo guardando

Quando non stavo guardando

A chi siamo

Quando nessuno sta guardando

Quando nessuno sta guardando

Quello che sono diventata

Quando non stavo guardando

Quando non stavo guardando

Quando non stavo guardando

Quando non stavo guardando