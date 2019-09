E’ finalmente arrivato il primo teaser trailer di quella che sarà la stagione 3 di “The Crown“, che sarà disponibile in esclusiva sul canale streaming Netflix dal 17 Novembre prossimo.

E ciò che ci arriva da questo teaser trailer non è altro che una parola: riflessione.

Nel video che potete vedere qui sopra, si può vedere la nuova versione della Regina Elisabetta II – interpretata da Olivia Colman, che sostituisce la giovane Claire Foy – che osserva le due foto che segnano cronologicamente il passaggio dai suoi primi anni come regnante ad ora.

E’ interessante vedere come la Regina d’Inghilterra reagisca a questo momento: ironicamente, si definisce un “old bat”, un “vecchio pipistrello”. Queste le parole che usa per definirsi ora, che vengono messe in netto contrasto con il “settled sovereign”, “determinato sovrano” con cui viene definita invece da qualcun altro.

E’ cambiata sicuramente nel corso degli anni, ma sono proprio questi cambiamenti che l’hanno resa più saggia e consapevole di cosa voglia dire avere un simile titolo.

La Colman interpreterà la Regina Elisabetta sia nella stagione 3 che nella 4 e, attraverso queste, avremo modo di vedere diverse storie importanti riguardo il suo importantissimo ruolo, la sua famiglia e non solo. Più avanti, anche la principessa Diana inizierà a comparire nella storia e ci auguriamo che le venga data la giusta importanza, visto il ruolo d’impatto che ha avuto per la storia britannica.

Da sinistra, Helena Bonham Carter, Olivia Colman e Paul Bettany. I tre interpreteranno, rispettivamente, la principessa Margaret, la Regina Elisabetta e il principe Filippo

Le prime due stagioni di “The Crown” sono state per Netflix un grande successo, in particolare in termini di critica. Il servizio di streaming non fornisce i dati ufficiali e i numeri degli ascolti, ma si può immaginare che il successo di “The Crown” sia enorme e presente a livello internazionale, qualcosa che Netflix non può vantare con tutti gli altri suoi show e programmi.

“The Crown” è d’altronde unico nel suo genere: non si vede tutti i giorni uno show che parla della vita dei Monarchi più famosi della storia, penetrando nelle mura invalicabili di Buckingham Palace. Inoltre, il fatto che il produttore esecutivo Peter Morgan conosca così bene il mondo della famiglia Reale può rappresentare solo un passo in più per la serie.

Per quanto riguarda il cast, non ci saranno grossi cambiamenti tra la terza e quarta stagione: speriamo dunque che questo permetta alla stagione 4 di arrivare più in fretta.

Emozionati per l’arrivo della terza stagione di The Crown? Fatemi sapere nei commenti!