I Bastille annunciano l’uscita di un nuovo singolo dal titolo “Survivin'”. Il brano sarà disponibile a partire dal 25 settembre, e sembra incarnare gli innumerevoli sentimenti che questo 2020 ha fatto provare a tutti noi. “Survivin'” è il singolo che uscirà dopo il loro ultimo pezzo estivo “WHAT YOU GONNA DO ???” inciso con Graham Coxon.

“Survivin'” è una canzone dalle sonorità decisamente più pop, rispetto al brano precedente, che parla di come siamo disposti ad offrire ogni volta una versione di noi stessi agli altri. In modo particolare Dan Smith, il leader dei Bastille, ha iniziato a riflettere sugli ultimi sette anni passati con la band inglese:

“Ci sono state volte in cui mi sono sentito come se fossi stato in una lavatrice e su un nastro trasportatore allo stesso tempo, ma quando la gente mi chiedeva come stavo, la risposta era sempre il solito cliché britannico: ‘Sì, tutto bene, tutto bene’. Poi è arrivato il periodo dell’isolamento e non sentivo la canzone più adeguata, ma alla fine ho pensato anche che il 2020 è l’anno in cui abbiamo smesso tutti di fingere che tutto vada bene”.

Nella canzone è presente anche un’esibizione al sax di Rittipo, il sassofonista che fa parte della band durante i live:

“Volevamo che le sue linee di sax fossero volutamente forti e che facessero sorridere”.

Dan Smith, inoltre, ha tenuto a precisare che “Survivin'” è una sorta di brano che sintetizza le loro sperimentazioni artistiche:

“Con questa canzone e con l’intera fase successiva della nostra band, voglio portare in primo piano tutte le cose che abbiamo fatto per anni in termini di sperimentazione e introduzione di diversi tipi di suoni, sensazioni e grooves “.

E per quanto riguarda il significato del brano:

“È un sentimento piuttosto semplice, ma penso che parli di quella sensazione che le persone provano tutto il tempo come se arrancassero per la giornata e la vita fosse un po ‘travolgente.”

Testo di “Survivin'”

(Verse 1)

Had a great seven year white knuckle ride

Killing time flying high as I held on tight to you, to you

Did I blow my mind on the wild side

Singing hallelujah to ‘em every night with you, with you?

(Pre-Chorus)

And I’m not gonna lie, say I’ve been alright

‘Cause it feels like I’ve been living upside down

(Chorus)

What can I say? I’m survivin’

Crawling out these sheets to see another day

What can I say? I’m survivin’

And I’m gonna be fine, I’m gonna be fine, I think I’ll be fine

Ooh, yeah

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

Ooh, yeah

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

(Verse 2)

Like a thunder cloud in November rain

Is the black dog out running wild again for you, for you?

Tryna stream my way to a better lifeBut I daydream crash like Vanilla Sky, do you?

Do you?

(Pre-Chorus)

And I’m not gonna lie, say I’ve been alright

‘Cause it feels like I’ve been living upside down

(Chorus)

What can I say? I’m survivin’

Crawling out these sheets to see another day

What can I say? I’m survivin’

And I’m gonna be fine, I’m gonna be fine, I think I’ll be fine

Ooh, yeah

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

Ooh, yeah

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

So what can I say? I’m survivin’

Just crawling out these sheets to see another day

Oh what can I say? I’m survivin’

And I’m gonna be fine, I’m gonna be fine, I think I’ll be fine

Traduzione di “Surviving”

(Stofa)

Ho fatto un fantastico giro di sette anni sulle nocche bianche

Ammazzare il tempo volando alto mentre mi tenevo stretto a te, a te

Ho sbalordito la mia mente sul lato selvaggio

Cantando loro alleluia ogni sera con te, con te?

(Pre-Ritornello)

E non mentirò, dico che sono stato bene

Perché mi sembra di vivere sottosopra

(Ritornello)

Cosa posso dire? Sto sopravvivendo

Strisciando fuori questi fogli per vedere un altro giorno

Cosa posso dire? Sto sopravvivendo

E starò bene, starò bene, penso che starò bene

Ooh, sì

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

Ooh, sì

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

(Strofa 2)

Come un temporale nella pioggia di novembre

Il cane nero è di nuovo fuori di corsa per te, per te?

Tryna stream my way to a better life.Sto cercando di farmi strada verso una vita migliore

Ma io sogno ad occhi aperti di schiantarmi come Vanilla Sky, vero?

Fai?

(Pre-Ritornello)

E non mentirò, dico che sono stato bene

Perché mi sembra di vivere sottosopra

(Ritornello)

Cosa posso dire? Sto sopravvivendo

Strisciando fuori questi fogli per vedere un altro giorno

Cosa posso dire? Sto sopravvivendo

E starò bene, starò bene, penso che starò bene

Ooh, sì

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

Ooh, sì

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

Allora cosa posso dire? Sto sopravvivendo

Sto solo strisciando fuori questi fogli per vedere un altro giorno

Oh cosa posso dire? Sto sopravvivendo

E starò bene, starò bene, penso che starò bene