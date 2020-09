Difficile che Kygo deluda, ma se lo si unisce a Donna Summer il risultato, oltre che essere imprevedibile, lascia chiunque senza fiato!

La musica disco sta tornando grazie a un’innumerevole rosa di artisti come Dua Lipa, Miley Cyrus, Kyle Minogue e ancora, Jessie Ware. Era solo questione di tempo che tornasse una delle regine indiscusse del genere: la mitica Donna Summer, che lo ha fatto in un modo totalmente nuovo e inaspettato. Il produttore norvegese ha infatti rilasciato una versione rivisitata del grande successo del 1979, “Hot Stuff“, lo scorso 18 settembre.

Non è la prima volta che Kygo rilascia collaborazioni di questo calibro. C’è proprio il produttore dietro “It Ain’t Me”, la postuma collaborazione con Whitney Huston del 2019. Brano che ha raggiunto più di 500 mila streaming su Spotify. Vedremo dunque se il pezzo con Donna Summer saprà fare di meglio…

Kygo ha annunciato la collaborazione sul suo canale instagram, scrivendo nella caption, “Ecco una nuova canzone con la regina della disco”, taggando Donna Summer.

Significato del brano “Hot Stuff”, di Kygo e Donna Summer

Donna Summer nella sua “Hot Stuff” è molto chiara: dopo aver aspettato a lungo, ha bisogno di “qualcuno di eccitante” con cui passare la notte e a cui esprimere tutto il suo amore perché non vuole stare più da sola.

Analisi del video musicale

Diretto da Bob Webb e con i due attori Madelyn Cline e Chase Stokes, il video è estremamente semplice, colorato e in perfetto tema anni ’80. Due ragazzi innamorati passano insieme una giornata, si divertono e alla fine iniziano a ballare insieme mentre sono ripresi dai filtri di una videocamera: il video musicale della “Hot Stuff” rivisitata di Kygo ci porta indietro nel tempo facendoci sorridere.

In seguito trovate il testo e la traduzione di “Hot Stuff” di Kygo e Donna Summer.

Testo del brano “Hot Stuff” – Kygo, Donna Summer

“Sittin’ here, eatin’ my heart out waitin’

waitin’ for some lover to call

dialed about a thousand numbers lately

almost rang the phone off the wall

Lookin’ for some hot stuff baby this evenin’

I need some hot stuff baby tonight

I want some hot stuff baby this evenin’

gotta have some hot stuff

gotta have some lovin’ tonight

I need hot stuff

I want some hot stuff

I need hot stuff

Lookin’ for a lover who needs another

don’t want another night on my own

wanna share my love with a warm blooded lover

wanna bring a wild man back home

Gotta have some hot love baby this evenin’

I need some hot stuff baby tonight

I want some hot stuff baby this evenin’

gotta have some lovin’

got to have a love tonight

I need hot stuff

hot love

lookin’ for hot love

Hot, hot, hot, hot stuff

hot, hot, hot

hot, hot, hot, hot stuff

hot, hot, hot

How’s that hot stuff baby this evenin’

I need some hot stuff baby tonight

gimme little hot stuff baby this evenin’

hot stuff baby got to I need your love tonight

I need hot stuff

lookin’ for hot stuff

gotta have some hot stuff

Sittin’ here eatin’ my heart out no reason

won’t spend another night on my own

I dialed about hundred numbers baby

I’m bound to find somebody home

Gotta have some hot stuff baby this evenin’

I need some hot stuff baby tonight

lookin’ for some hot stuff baby this evenin’

I need your love baby

don’t need your love tonight

Hot stuff

baby this evening

I need hot stuff baby tonight

yes, yes, I want some hot stuff baby this evenin’

I want some hot stuff baby tonight

yes, yes, yes now hot stuff baby

I need your hot stuff baby tonight

I want some hot stuff baby this evenin’

hot stuff baby

got to I need your love tonight”.

Traduzione del brano “Hot Stuff” – Kyho, Donna Summer

“Sono seduta qui a penare aspettando

aspettando che un innamorato mi chiami

ho appena chiamato centinaia di numeri

il telefono continuava a suonare

Cerco qualcosa di eccitante baby stasera

ho bisogno di qualcosa di eccitante baby stanotte

voglio qualcosa di eccitante baby stasera

devo avere qualcosa di eccitante

devo avere dell’amore stanotte

ho bisogno di qualcosa di eccitante

voglio some qualcosa di eccitante

ho bisogno di qualcosa di eccitante

Cercando un amante che ne desidera un altro

non voglio passare un’altra notte da sola

voglio dividere il mio amore

con qualcuno che mi ami appassionatamente

voglio portare a casa un macho

Cerco qualcosa di eccitante baby stasera

ho bisogno di qualcosa di eccitante baby stanotte

voglio qualcosa di eccitante baby stasera

devo avere qualcosa di eccitante

devo avere dell’amore stanotte

ho bisogno di qualcosa di eccitante

voglio some qualcosa di eccitante

ho bisogno di qualcosa di eccitante

Seduta qui a penare, senza ragione

non passerò un’altra notte da sola

ho chiamato centinaia di numeri, baby

devo trovare assolutamente qualcuno

Cerco qualcosa di eccitante baby stasera

ho bisogno di qualcosa di eccitante baby stanotte

voglio qualcosa di eccitante baby stasera

devo avere qualcosa di eccitante

devo avere dell’amore stanotte

ho bisogno di qualcosa di eccitante

voglio some qualcosa di eccitante

ho bisogno di qualcosa di eccitante”.