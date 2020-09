Dopo un 2020 passato in relax, ZAYN sarà protagonista della line-up del prossimo venerdì (25 settembre) con un nuovo singolo dal titolo “Better“.

Il 27enne ha dato la notizia sui social condividendo una breve anteprima del video musicale, che lo ritrae in giro a torso nudo. Saranno contente le sue fan 😀 Per quanto riguarda la canzone, beh, suona come un dolce inno R&B molto, molto vintage. Anche se nulla è stato ufficialmente confermato, “Better” dovrebbe essere il singolo principale – o almeno una traccia di contorno – estratto dal tanto atteso terzo album del rubacuori ex 1D.

Sarà interessante vedere come verrà accolto “Better” dai fan di ZAYN e dalla critica musicale. Dato il successo di Mind Of Mine, ZAYN sembrava destinato a diventare la star emergente più famosa dopo lo scioglimento dei One Direction. Ma poi le cose non sono andate come previsto dato che Icarus Falls ha debuttato in 61° posizione nella Billboard 200 e da lì in poi ZAYN non è riuscito a produrre nessun grande successo radiofonico.

Successivamente ha pubblicato una cover di “A Whole New World” per la colonna sonora di Aladdin. Però non si è più visto il ZAYN dei primi successi da solista. Sarà Better la canzone della svolta? Ascoltala in anteprima qui sotto e dici cosa ne pensi.