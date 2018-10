Si avvicina sempre di più l’uscita del secondo film della saga: Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald (sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli) programmato per il 15 novembre 2018.

La scrittrice J.K. Rowling ha lasciato intendere ai suoi fans che la storia proseguirà con un terzo film in programma, anzi più di uno.

“Come nel caso dei film di Harry Potter, è già tutto pianificato. Infatti ne ho parlato quando abbiamo annunciato i cinque film. È sempre possibile che alcuni dettagli possano cambiare lungo la strada, ma l’arco della storia c’è già. È un’occasione splendida poter raccontare parti della storia del passato che non ho potuto includere nei libri di Harry Potter. E penso in particolare a un personaggio che i fan saranno sorpresi di incontrare in questo film”.

Novità sull’ambientazione di Animali Fantastici?

Come già svelato in precedenza, ogni pellicola della saga di “Animali Fantastici” verrà girato in una città diversa. Confermato anche dal regista David Yates:

“Sì, [ogni film sarà ambientato in una città diversa]. Jo ci ha già detto dove sarà ambientato il prossimo ed è emozionante. È una storia di scala globale in fine dei conti, e visto che il nostro pubblico lo è, è ancora più eccitante portare la storia in diverse parti del mondo”.

Ma quali saranno queste città?

J.K. Rowling famosa ormai per aver sempre proposto indovinelli e giochi di parole ai suoi fan, dopo il suo famoso tweet di ottobre 2016 confermò che i film della saga sarebbero stati cinque, usando cinque lingue diverse.

Tutto tornava: il numero “5” indicava New York, prima ambientazione, “cinq” che in francese significa cinque indicava la Francia, e poi sarebbe toccata alla Germania.

La teoria però fu subito smentita dalla scrittrice stessa affermando poi:

“È troppo presto per rivelare qualcosa. Posso solo dire che nel prossimo film andremo almeno in un’altra città, forse due, e che sono propensa a spostarmi fuori dall’Europa e dal Nord America. Ma dovrete aspettare a vedere”.

Quindi dopo New York, il nuovo film che sta per uscire ci porterà a Londra e successivamente in Europa nella nostra amatissima Parigi.

Per l’ambientazione del terzo film non ci resterà altro che aspettare novità e magari qualche nuovo indizio e indovinello da parte di J.K. Rowling!

Intanto teniamo i conti dei giorni che mancano per l’uscita del nuovo film che sbarcherà nelle sale di tutta Italia il 15 novembre 2018.