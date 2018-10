Avengers Infinity War si conclude drasticamente con la morte di vari personaggi, tra cui quella di Loki.

Varie solo le teorie create e le ipotesi che continuano a circolare sul web su una possibile illusione per quanto riguarda la morte di Loki. Già in precedenza, come possiamo vedere in “Thor: The Dark World”, è possibile che anche in questo caso abbia usato la stessa tecnica.

Per chi non lo sapesse, Loki usa sempre il pugnale con la mano destra, e negli unici momenti in cui la usa con la mano sinistra è per falsificare la sua morte come vediamo appunto nella scena di Avengers Inifinity War.

In una recente intervista l’attore, Tom Hiddleston, ci rivela questo:

Ascolta… ho sentito alcune meravigliose teorie in proposito. Un paio di settimane fa ero in un parco a Londra, e alcuni ragazzi sono venuti a salutarmi, e mi hanno rivolto la stessa domanda. Mi hanno detto, “Hey, abbiamo bisogno di una risposta a questa domanda. Tutte le volte Loki usa il coltello con la mano destra. E adesso lui usa la mano sinistra. Io ho risposto, “Questa è un’incredibile attenzione ai dettagli. Ne so quanto te”».

Nemmeno Tom sembra sbilanciarsi più di tanto. Se la teoria sia vera o meno non è ancora sicuro, attendiamo con ansia nuove novità in merito.