Attesissimi e finalmente in Italia i Tool, il gruppo statunitense progressive metal di Maynard James Keenan, per la loro unica data in occasione del Firenze Rocks 2019.

Sono stati annunciati i primi headliners che saliranno sul palco della Visarno Arena, e i Tool apriranno il festival il 13 giugno.

Il 14 giugno salirà sul palco Ed Sheeran, tra gli headliner del 2019, e il 16 il pubblico potrà acclamare The Cure. Presto saranno annunciati i nomi degli altri gruppi che renderanno completo il Firenze Rock 2019.

I Tool, gruppo formatosi nei primi anni ’90, ha realizzato diversi album sperimentando il genere rock e fondendolo con art, progressive, metal e psychedelic rock, creando nel tempo brani e arti visive unici nel loro genere.

Partendo dall’album Undertow, del 1993, passando per Ænima, nel 1996, raggiungono il successo con Lateralus nel 2001, portando il fulcro della sperimentazione nel 2006 con 10.000 Days.

Dopo 12 anni di intervallo, pare che i Tool stiano tornando con del nuovo materiale. Alcuni commenti di Maynard sui social hanno lasciato intendere la realizzazione di nuovi brani in studio:

Update- Scratch Vox tracked awhile ago. AJ deep in Guitars now. Final Vox after. Step back. Adjust. Mix. Adjust. Re-Adjust. Master. Adjust. Re-Adjust. Long Way 2 Go But Much Closer. #TOOL #2019

— Maynard J Keenan (@mjkeenan) September 10, 2018