Con la era SG2 quasi alle porte (“Lose You To Love Me” è uscito da poco), questo è un buon momento per riflettere sulle canzoni rilasciate nell’ultimo periodo dalla pop star. I problemi di salute hanno ritardato il nuovo album della 27enne ma la cantante non è mai stata lontana dalla musica. Infatti ha collaborato e scritto grandi successi come: “It Ain’t Me“, “Taki Taki” e “Back To You“.

Il fatto che Selena abbia fatto tutto questo con una promozione minima (la maggior parte delle canzoni non è stata eseguita dal vivo) e, in alcuni casi, hanno ricevuto un minimo supporto radiofonico, mostra sia il potere del suo marchio “Selena Gomez”, sia la sua bravura nel scegliere i collaboratori giusti.

Diciamo la verità, tutte e sette le canzoni che hanno fatto seguito a Revival sono bops. Ora che ci penso diventa difficile trovare la migliore, ma se proprio devo dare un giudizio, posso dire che alcune tracce sono invecchiate meglio di altre. In ogni caso sfoglia questa classifica come se stessi leggendo la playlist personale di un ragazzo che è anche un fan di Selena Gomez. Quella posizionata al 7° posto di questa classifica è comunque bella. Dopo voglio conoscere la tua opinione. Scrivimi quali sono le tue canzoni preferite nel post Revival.

La classifica con le migliori canzoni di Selena Gomez dopo Revival



7. I Can’t Get Enough

Una collaborazione con Benny Blanco, Tainy e J Balvin, “I Can’t Get Enough” si distingue come uno dei singoli più sottovalutati del 2019. Il bop bizzarro e bilingue è una fusione tra musica latina, pop e hip-hop. Purtroppo ha un piccolo difetto. È un brano di nicchia che non riesce a posizionarsi tra gli ascoltatori. E quando la canzone non viene promossa in modo massiccio diventa difficile collocarla nel modo giusto sul mercato discografico.

6. Fetish

Si, lo so. I selenator adorano “Fetish“… la loro passione per questa canzone rasenta l’ossessione. Come dargli torto. Fetish ha certamente il suo fascino (soprattutto il ritornello), ma la traccia creata insieme a Gucci Mane suona già un po’ datata. Il che è preoccupante dato che è uscita solo due anni fa. Però vi consiglio di ascoltare il remix di Galantis realizzato per Fetish, mi è piaciuto molto.

5. Taki Taki

Eseguito dal team composto da DJ Snake, Cardi B e Ozuna, “Taki Taki” ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo. In effetti, i numeri parlano da soli. 860 milioni di stream su Spotify. 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Ha raggiunto le prime 10 posizioni delle classifiche musicali di oltre 30 paesi. Avrei potuto aggiungere gli Stati Uniti in questo elenco, peccato però che il video ha subito un notevole ritardo. Nel mercato USA Taki Taki si è accontentato – si fa per dire – dell’11 piazza.



4. Wolves

Wolves è una sorta di eccezione in questa speciale classifica. Perché? Rispetto alle altre canzoni è stato eseguito anche dal vivo. Sfortunatamente, quell’esibizione ha rappresentato l’inizio e anche la fine della campagna promozionale. Ciò ha ostacolato la sua corsa nelle classifiche musicali, ma se guardiamo ai servizi in streaming, il brano ha avuto un grandissimo successo. Su Spotify ha accumulato ben 760 milioni di stream. Sono contento che il banger prodotto da Marshmello alla fine abbia trovato i favori del pubblico. Voi no?

3. Back To You

Aah, “Back To You“. Il singolo che avrebbe meritato una promozione a sette zeri. Grazie all’inclusione nella colonna sonora di 13 Reasons Why però, è rimasto nelle parti alti della famosa classifica Billboard Hot 100.

2. It Ain’t Me

La collaborazione tra Selena e Kygo è per me una delle migliori del dopo Revival. “It Ain’t Me” ha elevato il genere dance-pop a nuovi livelli con la sua travolgente melodia. Sono trascorsi quasi tre anni dall’uscita di questa canzone e la ascolto ancora alla radio più volte al giorno.

1. Bad Liar

Bad Liar ha spinto Selena in un territorio indie-pop insolito. Nonostante ciò, la canzone ha ottenuto recensioni entusiastiche dai siti di settore che normalmente criticano la musica della Gomez.

Se hai apprezzato questa classifica e, come me ami Selena, condividila sui tuoi profili social.