Ancora non si conosce il suo ruolo, ma la rapper Cardi B entra ufficialmente a far parte del cast di Fast & Furious 9.

Dopo la sua parte nel film Hustlers, nei panni di una ballerina spogliarellista, Cardi B aggiunge un nuovo titolo alla sua filmografia, entrando a far parte del cast di Fast & Furious 9.

A rivelare la partecipazione di Cardi B nel film del franchise di Fast & Furious è stato Vin Diesel, che nelle ultime ore ha condiviso un video sul suo profilo Instagram ufficiale e dove si mostra in compagnia di Card B sul set.

Ecco il video con Vin Diesel e Cardi B:

Cardi B nel video si rivolge direttamente ai follower di Diesel affermando che, nonostante la stanchezza, è pronta per il suo ruolo, e che non ha paura di affermare che questo sarà il più bel Fast & Furious.

Il cast di Fast & Furious 9

La notizia della partecipazione di Cardi B è arrivata un giorno dopo l’annuncio che Ozuna, una delle stelle in più rapida ascesa della musica latina, si era unito al cast del film ed era in trattative per partecipare anche alla colonna sonora.

Justin Lin, che ha diretto Fast & Furious 6, ritorna per dirigere il nono capitolo del franchise che Diesel nei panni di Dominic Toretto.



Altri nomi che tornano a far parte del cast sono quelli di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Chris “Ludacris” Bridges, Helen Mirren e Charlize Theron che riprendono i loro ruoli precedenti. Anche John Cena, Finn Cole e Anna Sawai faranno parte del cast.



Il film non includerà Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs né Jason Statham nei panni di Deckard Shaw, che invece hanno recitato nello spin-off Hobbs and Shaw .

Il film della Universal Pictures uscirà il 22 maggio 2020.