Chi lo segue e lo conosce da tempo lo sa, Marco Mengoni è un vulcano di idee. Ha da poco archiviato il suo 52esimo disco di platino, il nuovo singolo “Duemila Volte” ha raggiunto il primo posto in classifica e questo venerdì rilascerà il live album “Atlantico On Tour”.

Ma non solo, durante la preparazione dei concerti lo aspettano per l’ultima lega del tour –aprirà le danze il prossimo 6 Novembre a Perugia– ha avuto tempo di dedicarsi a un nuovo progetto.

“Ascoltando tanta musica, ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona e quando è fatto bene. Così mi sono chiesto: che cosa è un riff nella vita di una persona? Una cosa che ti caratterizza, nella vita come nel lavoro, una costante che ognuno riconosce in se stesso. L’ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta… poi mi è venuta voglia di chiederlo agli altri”.

Prendendo spunto dalla musica ha deciso di lanciare “Il Riff di Marco Mengoni”, un podcast che sarà disponibile in streaming sulle piattaforme digitali che supportano questo tipo di format.

Di cosa si tratta?

Il podcast sarà diviso in episodi, ognuno dei quali vedrà protagonista un ospite diverso che dedicherà del tempo al cantante per una lunga chiacchierata.

Il tema ruoterà attorno al “riff” ossia a un elemento che ricorre -proprio come in una canzone- continuamente nella vita dell’ospite, andando a caratterizzarla.

Chi sarà il protagonista del primo podcast e da quando potremo ascoltarlo?

Marco ha rivelato anche questo.

“Podcast disponibile su tutte le piattaforme dal 28 ottobre, il mio primo ospite è il primo cittadino di Milano, Beppe Sala”

I due si sono ritrovati insieme anche lo scorso mese, quando in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico hanno ufficializzato l’iniziativa che prevede la distribuzione di borracce in alluminio nelle scuole, per contrastare l’utilizzo della plastica.

L’impegno del cantante in tema ambientale è ben noto e questa è solo l’ennesima iniziativa alla quale prende parte.

Sarà interessante scoprire di cosa parleranno durante il podcast.

Marco Mengoni, che sarà il primo cantante a realizzare un format del genere, vi aspetta il 28 Ottobre sulle piattaforme streaming.

Prima pero’ in arrivo il live album “Atlantico on Tour” questo venerdì.