Da oggi in rotazione radiofonica un inedito singolo di Lucio Dalla dal titolo Angeli, accompagnato dal suo video ufficiale. Il singolo anticipa l’uscita, tra pochi giorni, di un disco raccolta di successi dal titolo Lucio Dalla – Legacy Edition.

Legacy Edition esce esattamente dopo 40 anni dalla prima pubblicazione, nel 1979, e va a consacrare il genio poetico di Lucio Dalla, scomparso improvvisamente nel marzo del 2012.

Nell’album troveremo alcuni dei più grandi successi rimasterizzati, come le celebri L’ultima Luna, Stella di mare, La Signora, Milano, Anna e Marco, Tango, Cosa sarà, Notte, L’anno che verrà. Ma i brani più attesi sono di sicuro i 3 inediti: Stella di mare cantata in inglese, Ma come fanno i marinai eseguita in studio insieme a Francesco De Gregori e, soprattutto Angeli.

Il significato della canzone Angeli di Lucio Dalla

L’inedito Angeli, in rotazione radiofonica da oggi, è stata presentata attraverso un video ufficiale molto bello, che mostra le bellezze di Lugano, e che utilizza la grafica per raccontarci una storia dolce, ma velata di malinconia.

Il video di Angeli, realizzato da Alessandro Baronciani, mostra immagini di Lugano e dei suoi angeli. Uno sguardo un po’ triste e anche amaro, che racconta di chi ha dovuto lasciare la sua terra, e del riconoscersi in quanto angeli. Bella la scena che mostra la protagonista che indossa gli occhiali da sole come quelli di Dalla, e attraverso quelli riesce a vedere gli altri angeli, e a riconoscere quindi la poesia di quello che la circonda.

Lucio Dalla – Legacy Edition uscirà in tutti i negozi il 25 ottobre 2019.

Il testo di Angeli di Lucio Dalla

Lasciare l’Italia per andare a Lugano

E toccarsi sempre con la stessa mano

Come essere una truffa, questo lago fa paura

Ci sono tante banche, serve un samba, una strega, una fattura.

Le 3 di notte non so dove sputare

È così pulito che non si può sporcare

Dal locale esce uno sbronzo che si annoia

Non è solo, guarda un po’

Anche a Lugano, anche a Lugano hanno una troia

Lo spogliarello in quel locale di Lugano lo fa una donna col suo barboncino nano,

vanno in albergo per studiare nuove mosse,

la ragazza è libanese il barboncino è di Torino e ha un po’ di tosse.

Una guardia o un generale, non si capisce bene

Mi guarda male butto via la cicca e quello sviene

Sta per farmi la morale ma mi faccio perdonare

Perché raccolgo la cicca appena accesa

La metto in tasca e comincio a fischiare

Fischio piano perché è quasi mattina

Da una pizzeria esce uno di Messina

Hai tacchi alti e un grembiule ancora in mano

Sembra stanco e molto triste, te lo credo te lo credo

Fa la pizza qui a Lugano

Da poco tempo è venuto a lavorare

Dice che è dura ma si può anche abituare

Ed è contento a non far niente la mattina

E con la moto va a vedere, va a vedere, a vedere dove abita la Mina

Angeli, angeli, siamo angeli

Un uomo alto che assomiglia a Garibaldi

E’ sulla strada la pulisce è molto tardi

Si ferma con la scopa sotto il mento

Poi alza gli occhi verso il cielo e con il dito sente il vento

Muore la notte quando il vecchio con la scopa

La butta in cielo e torna il sole sull’Europa

E tutti quanti lascian lì di lavorare

E’ uno spettacolo vedere, vedere gli angeli volare

Angeli, angeli, quanti angeli.