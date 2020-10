Ari è tornata!

Ariana Grande ha presentato il suo sesto album Positions (in uscita il 30 ottobre) con la title track.

Di cosa parla Positions?

Riguarda essenzialmente tutti i ruoli che le donne assumono per far felice il proprio partner. Sto cercando di incontrare tua madre di domenica e di fare tanto amore di lunedì, esordisce la 27enne nel 1° verso.

“Non ho mai bisogno di… nessun altro, tesoro.”

Questo ci porta al ritornello molto orecchiabile.

“Perché cambierò posizione per te, cucinerò in cucina e sono in camera da letto,” fa le fusa Ari. “Sono alle Olimpiadi, per il modo in cui sto facendo i salti mortali.”

Ariana ha messo se stessa e tutte le donne a lei vicine in posizioni di potere nel video, occupate usualmente da uomini.

Ha anche programmato l’uscita della canzone in modo che uscisse qualche giorno prima delle prossime elezioni americane, inviando un sottile messaggio politico.

Ariana è chiaramente più felice che mai nel suo nuovo capitolo della vita, e inizia la prima strofa di “Positions” con: Il cielo ti ha mandato da me, spero solo di non ripetere la storia.

La 27enne non ha nascosto quest’anno di essere incredibilmente innamorata del nuovo fidanzato Dalton, quindi siamo abbastanza sicuri che ‘Positions’ sia ispirata dalla loro nuova relazione.

Ari e l’agente immobiliare Dalton si frequentano solo dall’inizio del 2020, ma questo anno bizzarro ha permesso ai due di trascorrere molto tempo insieme.

Per noi, “Positions” è uno dei migliori singoli di Ariana Grande usciti fino ad oggi. È il tipo di canzone pop R&B adatta allo streaming che si incunea nella tua mente e non ne esce più.

Il video musicale di Positions

La superstar ha pubblicato anche un video di successo per la sua title track Positions. Diretto dal leggendario Dave Meyers, il video mostra Ariana nella Casa Bianca come prima presidente donna degli Stati Uniti. Quando non firma documenti nello Studio Ovale, cucina e sguazza in camera da letto.

Giocando con la parola “posizione”, il video di “Positions” colloca Ariana Grande nel ruolo più importante del globo. Il governo di Ari sembra molto più progressista di quello attuale. Include anche persone LGBTQ +.

Qualche personaggio famoso presente nel video musicale:

Tayla Parx (cantante, cantautore) – Boardroom, dietro Ariana nello Studio Ovale;

Victoria Monet (cantante, cantautrice) – Boardroom;

Nija Charles (cantante, cantautore) – Boardroom;

Joan Grande (la mamma di Ariana) – Boardroom;

Tyler Ford (Editor, Performer) – Boardroom, dietro Ariana nello Studio Ovale;

Misha Lambert (Interprete, Amica d’infanzia) – Boardroom, dietro Ariana nello Studio Ovale;

Toulouse – (Cane di Ariana) – Ritratto, nella vita reale.

La traduzione del testo di Positions

[Verso 1]

Il cielo ti ha portato da me

Spero solo di non ripetere la storia

[Pre-Ritornello]

Ragazzo, provo ad incontrare tua mamma la domenica

E poi fare tanto l’amore di lunedì (ah, ah)

Non ho bisogno di nessun altro, amore

Perché starò

[Chorus]

Cambiando le posizioni per te

Cucinando in cucina e sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

[Verso 2]

Perfetto, Perfetto

Sei troppo bello per essere vero (sei troppo bello per essere vero)

Ma sono stanca di correre, fanculo

Ora, corro con te, con te

[Pre-Ritornello]

Ho detto, ragazzo, sto cercando di vedere tua mamma la Domenica

E poi di fare l’amore di lunedì (ah, ah)

Non ho bisogno di nessun altro, amore

Perché starò

[Ritornello]

Cambiando le posizioni per te

Cucinando in cucina e sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

Cucinando in cucina e sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

[Ponte]

Ci sono delle cose che di solito non faccio (si)

Ma per te, ho voglia, ho voglia di (mmm)

Perché tu sei pazzo di me, ed io lo sono di te (lo sono di te)

Si sono pazza di te anch’io

Cambio posizioni per te

Ci sono delle cose che di solito non faccio, di solito non faccio

Ma per te, ho voglia, ho voglia di (mmm)

Perché tu sei pazzo di me, ed io lo sono di te (perché tu sei pazzo di me)

[Ritornello]

Cambiando le posizioni per te

Cucinando in cucina e sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

Cucinando in cucina e sto in camera da letto

Sono una olimpionica, nel modo in cui salto tra i cerchi

Conosco il mio amore infinito, non c’è niente che non posso fare

Niente che non farò, cambiando per te

[Conclusione]

Si,

ah, si

ah ah, si

Il testo in lingua originale di Positions di Ariana Grande

[Verso 1]

Heaven sent you to me

I’m just hopin’ I don’t repeat history

[Pre-Ritornello]

Boy, I’m tryna meet your mama on a Sunday

Then make a lotta love on a Monday (Ah, ah)

Never need no (No), no one else, babe

’Cause I’ll be

[Ritornello]

Switchin’ the positions for you

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do

That I won’t do, switchin’ for you

[Verso 2]

Perfect, perfect

You’re too good to be true (You’re too good to be true)

But I get tired of runnin’, fuck it

Now, I’m runnin’ with you (With you)

[Pre-Ritornello]

Said, boy, I’m tryna meet your mama on a Sunday

Then make a lotta love on a Monday (Ah, ah)

Never need no (No), no onе else, babe

‘Causе I’ll be



[Ritornello]

Switchin’ the positions for you

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do

That I won’t do, switchin’ for you

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do (Nothin’)

That I won’t do, switchin’ for you

[Ponte]

This some shit that I usually don’t do (Yeah)

But for you, I kinda, kinda want to (Mmm)

‘Cause you’re down for me and I’m down too (And I’m down too)

Yeah, I’m down too

Switchin’ the positions for you

This some shit that I (Yeah) usually don’t do (Don’t do)

But for you, I kinda, kinda want to (Mmm)

‘Cause you’re down for me and I’m down too (‘Cause you’re down for me)

[Ritornello]

Switchin’ the positions for you

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops (Jumpin’, jumpin’)

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do

That I won’t do, switchin’ for you (Ooh woah)

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do (I wouldn’t do)

That I won’t do, switchin’ for you



[Conclusione]

Yeah

Ah, yeah

Ah (Ah), yeah