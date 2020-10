Irene Grandi torna con un nuovo singolo e con il suo video ufficiale, si tratta di Quel Raggio nella Notte, canzone estratta dall’album Grandissimo, ristampato lo scorso febbraio con l’aggiunta del brano sanremese Finalmente Io.

Con Quel Raggio nella Notte Irene Grandi torna alle sue sonorità un po’ più lente e blues, per parlare di una storia d’amore che trascende il tempo per diventare universale. Il brano, scritto da Mario Amato, è stato arrangiato e prodotta da Antonio Filippelli, che gli ha dato uno stampo più moderno e in un certo modo internazionale.

Il significato del testo e del video ufficiale di Un Raggio nella Notte

Quel Raggio nella Notte parla di una storia d’amore molto particolare, la storia tra due esistenze che s’incontrano in un mondo ormai svuotato di valori e di emozioni, un mondo distopico, che è diventato a poco a poco disumano. Il “raggio nella notte” citato nel testo è proprio il risultato di quell’unico incontro con un’anima affine, che riesce a rendere speciale il nostro viaggio.

Il video ufficiale della canzone riesce ad esprimere bene il significato della canzone, mostrandoci infatti un’ambientazione post apocalittica, un mondo vuoto e distrutto dall’uomo, dove un ragazzo e una ragazza, soli e dediti alla sopravvivenza, finiscono per incontrarsi mentre incombono sulla Terra decine di navi aliene.

Un testo semplice ma profondo, insieme ad un video molto esplicativo, rendono il significato di Quel Raggio nella Notte intuitivo e universale. Una buona prova per Irene Grandi che, nonostante non si discosti mai molto da quello che ci aspettiamo da lei e dal suo classico stile, riesce a rendere immediato un messaggio che parla di un amore universale, oltre ogni convenzione, capace di colmare un vuoto enorme, esistenziale, quel vuoto che potrebbe accomunarci tutti.

Niente male! E tu cosa ne pensi della canzone e de video ufficiale? Lascia un commento qui sotto, dopo aver letto il testo integrale di Un Raggio nella Notte.

Il testo di Quel Raggio Nella Notte di Irene Grandi

Noi vogliamo solo noi

come luci nella notte

non ci siamo chiesti mai

ne’ come ne’ quando ne’ niente

noi vogliamo solo noi

tutto il resto non ci occorre

non ci perderemo mai

al di là delle apparenze

tu mi fai vedere il sole

in un mondo che non mi illumina più

tu che con le tue parole

hai trovato un senso al vuoto dentro me

al vuoto dentro me

Noi vogliamo solo noi

come il cielo l’orizzonte

oltre le difficoltà

che ci siamo lasciati alle spalle

Tu

tu mi fai vedere il sole

in un mondo che non mi illumina più

tu che con le tue parole

hai trovato un senso al vuoto dentro me

al vuoto dentro me

Tu

tu mi fai vedere il sole

in un mondo che non mi illumina più

tu che con le tue parole

hai trovato un senso al vuoto dentro me

al vuoto dentro me

Sei quel raggio nella notte