Una vera e propria poesia il nuovo singolo di Renato Zero dal titolo L’Amore Sublime, meravigliosa ballata da colpo al cuore sin dal primo ascolto. La canzone, scritta da Zero insieme a Lorenzo Vizzini, è una delle più belle scritte dal cantante romano negli ultimi anni, e va a toccare corde molto profonde dentro l’animo di ognuno di noi.

L’Amore Sublime è quello difficile da spiegare a parole, ma Renato Zero ci riesce alla grande, aiutato da un accompagnamento musicale che avvolge ed emoziona, come solo poche canzoni sanno fare.

Il significato del testo de L’Amore Sublime di Renato Zero

Il sublime, per definizione, esprime il molto elevato, quel qualcosa che raggiunge livelli inesprimibili e i più alti valori spirituali e che alo stesso tempo può portare sgomento, proprio perché concetto alto e inafferrabile.

E’ proprio questo L’Amore Sublime che canta Renato Zero nel suo nuovo singolo, un amore che va oltre tutto, che riesce a soddisfare ogni aspetto della vita, che si trova a livelli più alti e più profondi del comune sentire, che fa sparire l’individualità per riportarci una fusione di animi e di destini.

L’Amore Sublime cantato da Renato Zero è una vera e propria poesia in musica, che riesce ad emozionare sin dalle prime note. Un primo assaggio di quello che sarà il Volume 2 di Zero Settanta, un progetto diviso in 3 volumi dove Renato Zero ha deciso di far confluire e fiorire i lunghi anni della sua meravigliosa carriera, tornando alla sperimentazione e alla bellezza della ricerca musicale.

Una canzone bellissima, che io personalmente preferisco anche al precedente singolo L’Angelo Ferito.

Una canzone bellissima, che io personalmente preferisco anche al precedente singolo L'Angelo Ferito.

Il testo de L’Amore Sublime

E non esiste casa che non sia il tuo nome

E non esiste un’ombra nelle tue parole

E non esiste niente oltre i miei cinque sensi

E non c’è luogo al mondo dove non ti pensi

E non esiste dubbio ad ogni mio risveglio

E non esiste bocca dove amare meglio

E non esiste l’aria se non ti respiro

E non c’è più nient’altro da cercare in giro

E ho il desiderio, l’impressione ormai di perdermi

Se chiudo gli occhi mi dimentico di me

Mi presento così

Così come mi vedi

Spoglio di vanità

Non nascondo segreti

Io mi adatto se vuoi

Quando si parla d’amore

Io do il meglio di me

Io mi faccio apprezzare

E non esiste giorno che non mi sorprenda

E non esiste attesa dove non ti attenda

E non esiste affatto un altro paradiso

E dimmi cosa esiste dopo il tuo sorriso

E non esiste scelta per i miei pensieri

E non esiste voglia che tu non avveri

E non esiste errore che non sia rimpianto

E non esiste il mondo quando siamo accanto

E in un momento adesso tutto sembra perdersi

E all’improvviso rimaniamo solo io e te

Ed è sempre così

C’è ben poco da dire

È in silenzio che poi

Ci si impara a capire

Ed è stato così

Che ho perduto il controllo

Fammi quello che vuoi

Perdersi com’è bello

Il miracolo è qui

Tu il miracolo sì

Ed è sempre così quando impari a sentire

L’infinita poesia di un amore sublime

Ci lavorerò su per non farti scappare

Con tutto il fiato che ho sosterrò questo amore

Per non farlo annegare in questo sterile mare

Via tutte queste barriere, fate entrare l’amore

Il miracolo è qui, un miracolo sì