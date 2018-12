Bebe Rexha con “Knees” al The Tonight Show.

Tutti sanno che “Knees” è una delle migliori canzoni estratte dall’album Expectations.

Bebe Rexha più di tuttied ha usato Instagram l’altro giorno (19 dicembre 2018) per far sapere ai fan che la sua etichetta non pubblicherà la canzone come singolo ufficiale. Prima di iniziare a scrivere messaggi di odio per la Warner Records, prenditi un minuto e vedi la prima (e ultima) esibizione dal vivo di Bebe al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con Knees.

L’episodio è andato in onda il 21 dicembre ed è uno dei momenti più iconici che la popstar ha vissuto dal suo debutto discografico fino ad oggi.

Non avevamo mai visto una Bebe Rexha così splendida. Sembrava Marilyn Monroe con quel vestito scintillante e l’acconciatura da superstar.

La ventinovenne è stata affiancata nell’esibizione da un’orchestra così da dare a Knees una veste musicale nuova.

È proprio vero, Bebe Rexha ha chiuso il 2018 con il botto…