Mai vista una Nicole Kidman così terrificante.

Nicole Kidman ha indossato lucenti ciocche bionde e una tuta perlata durante le riprese di Aquaman, ma nel prossimo film che interpreterà, dal titolo Destroyer, in uscita il giorno di Natale, avrà a che fare con un tipo di personaggio completamente diverso.

Il nuovo film la fa apparire più vecchia e sfregiata in viso, ed ha persino rivelato che il personaggio di Destroyer stava traumatizzando i suoi figli. Kidman ha detto:

“Erano un po’ spaventati. È un film molto emotivo ma che racchiude anche una bella storia.”

Destroyer segue Nicole Kidman come un ex agente sotto copertura che si troverà ad affrontare il suo passato quando la banda con cui era stata coinvolta riemerge nel presente.

Se hai visto il trailer del film, Kidman ti sembrerà irriconoscibile e questo è stato uno dei punti di discussione attorno al film.

I suoi capelli sono corti e tinti di un colore scuro. Sembra una donna molto provata dalla sua vita.

Si spera tuttavia che la trasformazione in una persona totalmente diversa – anche a costo di spaventare i propri figli – valga la pena. Nicole Kidman ha ottenuto molte lodi per il suo ruolo in Destroyer, il film violento legato al mondo delle gang diretto da Karyn Kusama, regista che ha anche diretto Jennifer’s Body, un film horror del 2009.

Karyn Kusama ha rivelato che il modo in cui il personaggio di Nicole Kidman appare nel film è lo stesso che ha immaginato diversi mesi fa.

I risultati del makeup sono sicuramente impressionanti e non vediamo l’ora di vedere il film per capire se nasconde tanti assi nella manica.