Ed Sheeran ha voluto concludere il 2019 rilasciando il video di quello che sarà l’ultimo singolo estratto dall’EP di collaborazioni rilasciato la scorsa estate, “No.6 Collaborations Project”.

Dopo “I Don’t Care”, “Cross Me”, “Beautiful People”, “Blow”, “Antisocial” e “South of The Border”arriva il video ufficiale di “Put It All Of Me” la traccia realizzata in collaborazione con Ella Mai.

Il brano è dedicato alla persona amata, a quella persona sulla quale siamo pronti ad appoggiarci nei momenti di sconforto e con la quale vogliamo condividere i momenti di felicità.

“Sei tu e solo tu che riesci a scacciare via

I casini che affronto giorno dopo giorno

Tesoro, non vedo l’ora, sono innamorato di tutti i tuoi modi

Le tue braccia sono il posto dove voglio rimanere

Aggrappati ai miei fianchi quando inizio a dire, ora

Hey, tesoro, possiamo ballare lentamente

Mia dolcezza, sarò tutto ciò ti cui hai bisogno” Estratto dal testo di Put It All On Me

E proprio il ballo è un aspetto focale racchiuso nel video ufficiale della canzone, che ci porta a conoscere alcune coppie, sparse per il mondo, diverse tra loro ma che hanno una cosa che le accomuna: l’amore.

Tra di loro ci saranno anche Ed e la moglie Cherry, ripresi in alcuni dolci momenti.

Come annunciato dal cantante questo sarà l’ultimo singolo tratto dall’EP. Ed, che ha terminato il tour che lo ha visto girare i palchi di tutto il mondo lo scorso Agosto, ha annunciato che si prenderà una pausa per dedicarsi ad alcuni progetti e alla sua famiglia.

Questo non significa che smetterà di lavorare a nuova musica, ma solo che dovremo attendere sicuramente del tempo prima di poter ascoltare nuovo materiale.

Nonostante questo il cantante non ci lascia all’asciutto e continua a regalarci comunque nuovi contenuti, come il video di “Put It All Of Me”.

Dateci un’occhiata e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Put It All One Me di Ed Sheeran ed Ella Mai

[Verso 1: Ed Sheeran]

Ooh, non vedo l’ora di arrivare a casa

Non so perchè ma mi sento giù

È successo ancora e voglio che tu sappia

Avere la mia donna lì fa bene alla mia anima

Cerco di essere forte, beh, ho i miei demoni

Quindi posso appoggiarmi a te?

Ho bisogno di un cuore forte e un tocco soffice

E tu sei l’unica quando voglio amore

[Pre-Ritornello: Ed Sheeran]

Sei tu e solo tu che riesci a scacciare via

I casini che affronto giorno dopo giorno

Quando sono da solo con te, tu rendi tutto di nuovo migliore

Le tue braccia sono il posto dove voglio rimanere

Mi ha guardato e ha iniziato a dire

[Ritornello: Ed Sheeran]

Hey, tesoro, possiamo ballare lentamente

Mio tesoro, sarò tutto ciò di cui hai bisogno, hai bisogno

Lo so che non è stata la tua giornata o la tua settimana, settimana, settimana

Quindi appoggia tutto su di me

Oh, mio tesoro, affidami tutte le tue preoccupazioni

Non posso giudicarti perchè sento la stessa cosa

E sono qui ogni volta in cui avrai bisogno, bisogno, bisogno

Di appoggiare tutto su di me

[Post-Ritornello: Ed Sheeran, Ella Mai]

Amore, su di me, su di me

Hey, tesoro, possiamo ballare lentamente

Amore, su di me, su di me

Affidami tutte, affidami tutte le tue preoccupazioni

Amore, su di me, su di me

Hey tesoro, possiamo ballare lentamente

E sono qui ogni volta in cui avrai bisogno

Di appoggiare tutto su di me

[Verso 2: Ella Mai]

Ooh, tu sei lì per me quando io

Ho bisogno che tu lo sia, perchè io

Trovo difficile dirlo a parole

Ma alcune cose non hanno bisogno di spiegazioni, tesoro

Cerco di essere forte, beh, ho i miei demoni

Quindi posso appoggiarmi a te?

Ho bisogno di un cuore forte e un tocco soffice

E tu sei l’unico quando voglio amore

[Pre-ritornello: Ella Mai]

Sei tu e solo tu che riesci a scacciare via

I casini che affronto giorno dopo giorno

Tesoro, non vedo l’ora, sono innamorato di tutti i tuoi modi

Le tue braccia sono il posto dove voglio rimanere

Aggrappati ai miei fianchi quando inizio a dire, ora

[Ritornello: Ed Sheeran]

Hey, tesoro, possiamo ballare lentamente (Hey)

Mio tesoro, sarò tutto ciò di cui hai bisogno, hai bisogno (Oh)

Lo so che non è stata la tua giornata o la tua settimana, settimana, settimana

Quindi appoggia tutto su di me

Oh, mio tesoro, affidami tutte le tue preoccupazioni

Non posso giudicarti perchè sento la stessa cosa

E sono qui ogni volta in cui avrai bisogno, bisogno, bisogno

Di appoggiare tutto su di me (Tesoro)

[Post-Ritornello: Ed Sheeran, Ella Mai]

Amore, su di me, su di me

Hey, tesoro, possiamo ballare lentamente (Lento)

Amore, su di me, su di me

Affidami tutte, affidami tutte le tue preoccupazioni

Amore, su di me, su di me (Su di me)

Hey tesoro, possiamo ballare lentamente

E sono qui ogni volta in cui avrai bisogno (Bisogno)

Di appoggiare tutto su di me

[Outro]

Cerco di essere forte, beh, ho i miei demoni

Quindi posso appoggiarmi a te?

Ho bisogno di un cuore forte e un tocco soffice

E tu sei l’unico quando voglio amore

Testo di Put It All On Me di Ed Sheeran ed Ella Mai

[Verse 1: Ed Sheeran]

Ooh, I can’t wait to get home

I don’t know why, but I’m feelin’ low

Happened again and I want you to know

Having my woman there is good for my soul

I try to be strong, well, I got demons

So can I lean on you?

I need a strong heart and a soft touch

And you’re the one when I want love

[Pre-Chorus: Ed Sheeran]

It’s you and only you who can be takin’ away

The shit that I go through each and every day

When I’m alone with you, you make it better again, yeah

Your arms are where I wanna remain

Catch my eye, and she starts to say

[Chorus: Ed Sheeran]

Hey, baby, we can dance slowly

My darlin’, I’ll be all you need, you need

I know it hasn’t been your day or week, or week, or week

So put it all on me

Oh, my darlin’, put your worries on me

Can’t judge you ‘cause I feel the same thing

And I’m here for whenever you need, you need, you need

To put it all on me

[Post-Chorus: Ed Sheeran, Ella Mai]

Love, on me, o-o-on me

Hey baby, we can dance slowly

Love, on me, o-o-on me

Put your, put your, put your worries on me

Love, on me, o-o-on me

Hey baby, we can dance slowly

And I’m here for whenever you need

To put it all on me

[Verse 2: Ella Mai]

Ooh, you’re there for me when I

Need you to be, ‘cause I

Find it hard to say the words

But some shit don’t need an explanation, baby

I try to be strong, but I got demons

So can I lean on you?

I need a strong heart and a soft touch

And you’re the one when I want love

[Pre-Chorus: Ella Mai]

It’s you and only you that can be takin’ away

The shit that I go through each and every day

Baby, I can’t wait, in love with all your ways

Your arms are where I wanna remain

Grab my waist when I start to say, now

[Chorus: Ed Sheeran & Ella Mai]

Hey, baby, we can dance slowly (Hey)

My, darlin’, I’ll be all you need, you need (Oh)

I know it hasn’t been your day or week, or week, or week

So put it all on me

Oh, my darlin’, put your worries on me

Can’t judge you ‘cause I feel the same thing

And I’m here for whenever you need, you need, you need

To put it all on me (Babe)

[Post-Chorus: Ed Sheeran & Ella Mai]

Love, on me, o-o-on me (On me)

Hey baby, we can dance slowly (Slow)

Love, on me, o-o-on me

Put your, put your, put your worries on me

Love, on me, o-o-on me (On me)

Hey, baby, we can dance slowly

And I’m here for whatever you need (Need)

So put it all on me

[Outro]

I try to be strong, but I got demons

So can I lean on you?

I need a strong heart and a soft touch

And you’re the one when I want love