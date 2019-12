Un dramma psicologico militare, un cortometraggio animato sentimentale e un documentario epico ambientato sull’acqua. Questi tre film si giocheranno le loro carte per un Oscar… e hanno ottime scelte sul mazzo.

La ragazza d’autunno, Kantemir Balagov

Questo nuovo film ha già vinto alcuni premi nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes e ai FIPRESCI Awards, ed è stato anche nominato per un Golden Globe. Parla di due donne di Leningrado, ognuna delle quali vive a modo suo la sindrome del dopoguerra. Si tratta del secondo lungometraggio del regista 28enne Kantemir Balagov.

“Tutto è iniziato con il libro del premio Nobel Svetlana Aleksievich ‘The Unwomanly Face of War’. Dopo averlo letto, ho scoperto un mondo completamente nuovo. Prima di allora, pensavo raramente alla guerra e quasi mai al destino delle donne all’interno di essa”, ha detto Balagov riguardo a Beanpole.

Una delle due donne è Iya, un artigliere antiaereo smobilitato dopo aver riportato alcune ferito in seguito a una granata. Ora combina il lavoro in ospedale con quello di mamma. Nell’autunno del 1945, la sua amica Masha ritorna da lei e la loro complessa relazione d’amore fornisce l’asse tematico attorno al quale ruotano molte trame emotive. “Balagov sa essere potente e senza riserve”, dicono molti critici che hanno già visto il film. Morte, ricatto psicologico, disuguaglianza sociale e amore tra persone dello stesso sesso in un’ambientazione teatrale nella Russia devastata dalla guerra… La ragazza d’autunno è questo e molto altro ancora.

He Can’t Live Without Cosmos, Konstantin Bronzit

Questa non è la prima nomination che vanta Konstantin Bronzit per il premio miglior cortometraggio animato. His Lavatory – Lovestory (2009) e We Can’t Live Without Cosmos (2014) erano stati entrambi proposti. Sì, il nuovo film ha quasi lo stesso titolo di quello uscito nel 2014, ma sono due pellicole diverse e collegate solo da un tema comune.

“Gli ho dato lo stesso nome semplicemente perché si tratta della stessa cosa. Sul fatto che le persone non possono vivere senza spazio!” Ha detto Bronzit.

Il nuovo film è una storia toccante sul viaggio di un bambino verso il suo sogno. C’è stato riferito che alle proiezioni in anteprima c’è stata una prima grande risata seguita da un silenzio ghiacciale alla fine. È vero, Bronzit non ha realizzato un film per bambini (o meglio, non solo per loro).

Per sentire la magia di Bronzit, assicurati di guardare anche la pellicola stilisticamente identica del 2014. Da allora questo film ha raccolto oltre 50 premi internazionali. Il nuovo He Can’t Live Without Cosmos sarà probabilmente altrettanto stellare, ne siamo sicuri.

Aquarela, Viktor Kossakovsky

Il regista Viktor Kossakovsky, un compagno di studi del famoso regista Alexei Balabanov, è un nome abbastanza conosciuto se si parla di documentari. È vincitore del Berlin Film Festival, vincitore dei premi Russian Nika e White Elephant e membro della European Film Academy e del comitato Oscar. Il suo film Long Live the Antipodes! ha aperto il Festival del cinema di Venezia nel 2011.

La sua ultima offerta è già diventata virale. Aquarela è una parabola filosofica in cui l’acqua svolge il ruolo del protagonista principale. E’ un lungo viaggio che parte dai ghiacciai del lago Baikal in Russia, attraverso Miami, spazzata dall’uragano Irma, fino alle potenti Angel Falls in Venezuela. Questo sontuoso filmato è stato coprodotto da Regno Unito, Germania, Danimarca e Stati Uniti

Aquarela è anche il primo film della storia ad essere stato girato a 96 fotogrammi al secondo (invece dei soliti 24). Lo Hobbit di Peter Jackson, ad esempio, è stato girato a 48 fps. Di conseguenza, l’immagine sembra molto più ampia e realistica.

“Siamo abituati a vedere la pioggia nei film come una serie di colpi bianchi, ma ogni goccia della nostra pioggia ha una storia a se”, ha affermato Kossakovsky.

Dopo la premiere a Venezia nel 2018, il film di Kossakovsky è stato nominato agli Oscar del prossimo anno nella categoria Miglior film documentario.

Speriamo che ti sia piaciuto questo speciale sui film russi e in avvicinamento agli Oscar del 2020. Scrivici la tua opinione sui commenti riguardo a questi 3 film.