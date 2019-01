Dal rilascio del primo album dei Led Zeppelin sono passati 50 anni, e una delle chitarre che ne ha segnato il successo è stata la famosa ‘dragon’ di Jimmy Page.

La Fender e l’iconica ‘Dragon’, dopo un’onorata carriera, marcano la loro storia rilasciando quattro nuove chitarre con un design che riprende l’originale Telecaster di Jimmi Page.

La versione personalizzata di Page è stata creata nel 1967, con l’aggiunta di specchi: la versione ‘Mirror’, personalizzata ulteriormente alla fine dell’anno, con il dipinto di un drago sulla stessa, ancora esistente.

La nuova edizione della Fender è, appunto, una rielaborazione delle due versioni ed è disponibile in entrambe le linee di produzione.

Jimmy Page ha spiegato che la storia della chitarra Dragon è l’insieme del suo viaggio:

I brani debutto dei Led Zeppelin, portati al pubblico con la chitarra ‘Dragon’, prendono forma già nei The Yardbirds, il gruppo d’origine che ha formato i più grandi chitarristi della storia del rock, i precursori, tra cui Jimmy Page, Jeff Back ed Eric Clapton.

“C’è molto affetto in quel gesto e il suo viaggio attraverso The Yardbirds e di come è stato utilizzato nel primo album dei Led Zeppelin…il viaggio completo fino a qui oggi. Adesso, è stato riportato alla sua vera bellezza e noi, a dire il vero, siamo stati in grado di clonarlo.”