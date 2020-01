Il rotazione radiofonica da oggi 24 gennaio, il nuovo singolo Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci, estratto dall’ultimo album in studio dal titolo Chiaramente Visibili dallo Spazio.

Ancora una volta Antonacci incanta i suoi fan con un’intensa ballad che parla d’amore, ma lo fa da un punto di vista inaspettato, differente, inedito. Se da una parte la melodia e la musica rimane molto fedele al Biagio Antonacci che siamo abituati a sentire, il testo ha un qualcosa in più che lo rende davvero speciale, ricco di sfumature e diversi piani di lettura.

Noi abbiamo scorto un significato preciso tra le parole di Ti Saprò Aspettare, un modo di guardare all’amore in modo maturo, diretto ma allo stesso tempo magico.

Il significato del testo di Ti Saprò Aspettare

Intramontabile la poesia che Biagio Antonacci riesce a mettere in tutti i suoi testi e, anche se non è una scoperta il tema trattato, l’amore, lo è il modo in cui il cantautore riesce a raccontarlo.

Nel testo di Ti Saprò Aspettare, Biagio Antonacci racconta la persona amata attraverso una lente che inquadra i difetti alzandoli però a qualità inafferrabili e immense. A pensarci bene, in effetti, sono i nostri difetti a renderci quelli che siamo, soprattuto in amore; i pregi sanno amarli tutti, ma la persona innamorata vede il cielo anche lì dove il resto del mondo non vede niente.

Questo è il significato generale della canzone Ti Saprò Aspettare, con un titolo che suggerisce il fatto che, in amore, il bello, il meglio, cresce col tempo, si amplifica man mano che due persone si conoscono più profondamente. Il “saper aspettare” del titolo, potrebbe suggerire quindi anche questo. L’attesa, il tempo che passa, la vita che si spende accanto ad una persona amata.

Cosa pensi di questo singolo di Antonacci? Faccelo sapere nei commenti in fondo all’articolo.

Intanto ecco qui di seguito il testo integrale della canzone Ti Saprò Aspettare.

Il testo di Ti Saprò Aspettare

Io sono qui

A scrivere di te

I denti tuoi belli addosso diventano una gabbia

E io ci sono dentro

Più fragile del vetro

Lontano dai miracoli fa freddo

E invece tu contraria regola

Le tue vertigini un sintomo d’altezza

Che non è misurabile

Ne in metri ne in centimetri

È solo che sei alta e il cielo sfiori

Ti saprò aspettare

E ti aspetterò

Ci sarà da fare

Io ti aspetteròSe sto con te sarà perché ti va

Con le mie dita adesso disegni sulla polvere

Simboli di vita che leggi con fatica

Il tempo non ti cambia ma ti spiega

Ti saprò aspettare

E ti aspetterò

Ci sarà da fare

Io ti aspetteròLa ragazza dai sogni sbiaditi e dai tristi cortei

È anche bello vederti danzare tra mille tabù

Ti difendi ma dentro ti spegni e lo senti anche tu

Più perdono, più noia

Permettiti la verità

Non c’è ferita

Se ti ho portata qui

E ti aspetterò

Ci sarà da fare

Io ti aspetterò