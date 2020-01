Si sta preparando per debuttare sul palco dei Grammy questa domenica, dai quali potrebbe uscire vincitrice in più di una categoria. Insieme a lei, come sempre, il fratello e collaboratore Finneas.

Ed è proprio insieme a lui che Billie Eilish ha girato il video del suo ultimo singolo “Everything I Wanted”. Il brano, rilasciato lo scorso Novembre, vuole sottolineare il legame indissolubile tra i due fratelli. La canzone parla infatti di un incubo avuto dalla cantante nel quale il suo suicidio era stato vissuto con indifferenza dalle persone attorno a lei. Una volta aperti gli occhi ha ritrovato accanto a sé l’unica persona che c’è sempre stata: Finneas.

Il video ufficiale è stato diretto nuovamente dalla giovane, così come il precedente “Xanny”, e si apre proprio con una dedica:

“Finneas è mio fratello e il mio migliore amico. Non importano le circostanze, siamo sempre stati e sempre saremo presenti l’uno per l’altra”.

I due vengono ripresi mentre viaggiano lungo la strada, Billie alla guida. Quasi totalmente impassibili, con lo sguardo fisso come se fossero concentrati nella loro missione o forse come se si fossero arresi al loro destino.

Anche nel momento in cui tutto sembra finito un gesto d’amore farà intendere che non importa cosa, i due fratelli non hanno paura di vivere le difficoltà finchè saranno insieme.

Una settimana ricca per Billie e Finneas che non solo saranno presenti alla serata dei Grammy ma si esibiranno anche durante la serata. Quale canzone porteranno sul palco non è ancora dato saperlo.

L’anno sembra essere partito alla grande per loro, dopo un 2019 di incredibili soddisfazioni. Solo pochi giorni fa è arrivato l’annuncio che il singolo di lancio del nuovo film del franchise di James Bond 007 sarà scritto e prodotto dal duo e sarà Billie a cantarlo.

Ma non solo, nuova musica potrebbe essere in arrivo e il 9 Marzo partirà il suo tour mondiale che la vedrà fare nuovamente tappa in Italia il 17 Luglio, a Milano.

Per info e biglietti ancora disponibili potete dare un’occhiata QUI.