Uscirà venerdì prossimo il suo nuovo album –solo in formato digitale, la copia fisica verrà rilasciata il 7 Febbraio– e si sta preparando ad approdare sul palco del Festival di Sanremo che la vedrà in gara nella categoria dei Big, ma oggi Elodie ha voluto darci un ulteriore assaggio del nuovo progetto.

Dopo “Non è la fine” arriva il singolo “Mal di testa” in collaborazione con Fabri Fibra e prodotto da Neffa.

La canzone descrive la sensazione del post-serata, quando è tempo di riaprire gli occhi la mattina seguente e affrontare una nuova giornata.

“Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo’, non mi riprendo più

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su” Estratto dal testo di Mal Di Testa di Elodie

Fabri Fibra è l’ennesimo “ospite” all’interno del nuovo album che vede la cantante collaborare anche insieme a Margherita Vicaro ed Ernia in altri due featuring, oltre ai brani già conosciuti come “Nero Bali” realizzato insieme a Michele Bravi o “Pensare Male”, la traccia di successo incisa insieme ai The Kolors.

“This is Elodie”, questo il nome del nuovo album, rappresenta un nuovo capitolo per la cantante che afferma di voler raccontare la persona che è oggi attraverso la musica. Da qui la scelta del titolo.

“Oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco” ha dichiarato la giovane che si prepara a presentare sul palco dell’Ariston il brano “Andromeda”, scritto da Mahmood e prodotto da Dardust che sarà inserito nella copia dell’album che verrà rilasciato durante la messa in onda del Festival.

Per oggi pero’ possiamo goderci il nuovo singolo “Mal di testa”. Fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Mal Di Testa di Elodie e Fabri Fibra

[Intro]

Uh

Uh uh

Uh uh

Uh uh

Ehi

[Verso 1: Elodie]

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo’, non mi riprendo più

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su

Sopra le coperte

Letto ancora fatto

Prima delle sette

Ma erano le quattro

C’ho i riflessi al minimo (uh, uh, uh)

C’ho lo specchio strano (uh)

Giuro sto in formissima (uh, uh, uh)

Ma dopo ti richiamo

Quello che vorrei

E’ dirti che è successo sta notte

Non so come ero messa

So che sono entrata a casa dalla finestra

Da quel punto (ehi) in poi solo chiodi in testa

[Ritornello]

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo’, non mi riprendo più

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su, (Ah)

[Verso 2 Fabri Fibra]

Sono fuori fase, sono fuori casa (Seh)

Se bevo vedo le stelle e sembra la NASA

Mi giro nelle coperte ma non mi passa

In giro sono leggenda ma non mi basta

Ho mischiato amici buoni con amici pacco (Oh)

Ho mischiato l’erba col tabacco

Ho mischiato strofe con l’alcool

Ho sempre sbagliato, ma l’ho sempre rifatto

Sono sempre distratto, “Scusa, che dicevi?” (Eh?)

“Sarà che sono troppo in alto, mi ricevi?”

La testa che mi scoppia, quasi non mi reggo in piedi

Se penso ai miei problemi, qualcuno mi porti (Ehi) uno scacciapensieri

[Ritornello]

Sveglia la mattina presto, sono in coma

Troppi mal di testa, sono ancora in zona

Se non mi riprendo mo’, non mi riprendo più

Tutte le funzioni sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su, (Ah)

Mh, Elodie

Ah, e Fabri

Aulin al picnic

Viene una hit su un cheap beat

Tutte le funzioni, sono fuori uso

Sabbia nel cervello, c’ho il motore fuso

Un caffè con altro, è il terzo per tirarmi su